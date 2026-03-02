幾天後，城市裡開始出現更多傳言。有人被請去「談談」後沒有再出現；有人突然刪光了過去的文章。也有人反過來變得異常高調，彷彿只要聲音夠大，就能證明自己站得夠穩。阿澤在公司裡感受到那股變化。

同事間的聊天變少了，會議結束後，大家迅速散開，不再一起搭電梯。連眼神都開始節省，像是昂貴的資源。

某天下午，他被主管叫進辦公室。門關上後，對方先寒暄了幾句，才狀似隨意地問：「你跟那個寫文章的朋友，還有聯絡嗎？」

阿澤心裡一沉，卻努力讓表情維持平穩。「偶爾。」

「她最近比較……敏感。」主管笑了笑，「我們都希望，團隊不要被捲進不必要的麻煩。」

那句「我們」說得自然又柔軟，像一張網。阿澤點頭，說自己明白。走出辦公室時，他忽然發現，自己剛才那一刻的配合，已經是一種微小的背叛。不是對曉嵐，而是對那個曾經相信「偶爾」仍然算聯絡的自己。

那天晚上，他們在河堤旁見面了。一個可能沒有監視器、也少有人經過的地方。風很大，吹亂曉嵐的頭髮，她卻沒有整理，只把手插在外套口袋裡。

「你瘦了。」阿澤說。

曉嵐笑了一下，「你看起來比較累。」

這是兩句填補空白的話。

他們並肩走了一段路，誰都沒有先開口。河水在夜裡反射著零碎的光，像一條無法跨越的界線。

「他們最近有再找你嗎？」曉嵐問。

「沒有。」阿澤頓了頓，「但我覺得，那只是時間問題。」

曉嵐點頭，像早就預料到。她停下腳步，看著河面。「我可能要暫時離開這裡。」

阿澤心口一緊，「去哪？」

「還不知道。」她說，「一個不需要每天證明自己不是敵人的地方。」（四）