我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美以聯手攻伊 中國學者：美國欲掌控全球能源命脈

千人斬成人影星「大戰400人」懷孕了 將靠一招找生父

紅粉之間（七）

舒怡然
聽新聞
test
0:00 /0:00

「檬檬你說，我做錯了什麼？愛誰是我的權力，我的生活難道不該由我自己作主嗎？」

「沒錯，可問題是，他也一樣愛你嗎？在沒搞清楚之前，你就這麼孤注一擲，我覺得不明智。」

「老天爺，你怎麼跟應主任一個腔調啊。」

「田歌，冷靜點。你想想，這麼做，是不是也在傷害另一個人呢？」

「檬檬，你怎麼會這麼想啊？我沒有越界，就算不上第三者。」月光下，我看見了她眼裡的淚水，她覺得委屈，她以為守住底線，便不會傷害別人。我是她的好朋友，理應站在她這邊，可心裡又覺得哪兒不對勁。人類是唯一一種能產生愧疚感的動物，可人卻總會為自己的行為辯解，甚至不惜以自欺欺人的方式。

6

如果換了別的女孩，這個故事恐怕就到此為止了。可田歌畢竟是田歌，她的個性決定了她的與眾不同。她終於等到林祥在辦公室露面，卻見他一副無精打采的樣子。

「你是在躲我嗎？」她很生氣，說話的口氣咄咄逼人。

「我幹麼要躲你？是我自己遇到了麻煩。」

「什麼麻煩？」

「我的護照恐怕要泡湯了。」

「為什麼？是有人背後搗鬼嗎？」

「我怎麼知道？可能吧。人事處只要給公安局那邊打個電話就完了。」

「你做什麼違法的事了？這太過分了。」田歌的臉因為氣憤憋得通紅。

林祥聳聳肩，「沒辦法，權力攥在人家手裡。」

「不行，我去找應主任，她憑什麼這麼做？」

「得了，你別再火上澆油了，好嗎？」林祥的臉陰沉沉的，看上去挺嚇人。

田歌心裡一陣刺痛，還是澳大利亞的魅力大，她爭不過，淚水盈滿了她的眼眶。

「好了，沒事的，小鴿子，看把你急的。大不了晚點過去，其實去不去都無所謂的。」（七）

世報陪您半世紀

護照

上一則

從忠實讀者到副刊作者 不可一日無「世界日報」

延伸閱讀

NBA／全武行力挺子弟兵 活塞主帥嗆黃蜂：越界的不是我們

NBA／全武行力挺子弟兵 活塞主帥嗆黃蜂：越界的不是我們
新冠吹哨者李文亮逝世6周年 微博已成網友「哭牆」

新冠吹哨者李文亮逝世6周年 微博已成網友「哭牆」
遭遇「駐美使館」情景式詐騙 留學生飛回國轉帳300多萬

遭遇「駐美使館」情景式詐騙 留學生飛回國轉帳300多萬
中國知名媒體人揭弊被警方帶走調查？無國界記者組織譴責

中國知名媒體人揭弊被警方帶走調查？無國界記者組織譴責

熱門新聞

台北故宮「博愛大鼎」，暗藏從南京、東京到台灣的漂流故事。(記者何定照／攝影)

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

2026-02-23 20:35
「宋高宗賜岳飛批剳」，是現存宋高宗寫給岳飛唯二書信中的一封。(故宮提供)

故宮展宋高宗寫給岳飛的一封信 讓白先勇想起蔣中正

2026-02-27 22:40

老爸的墨寶

2026-02-27 01:00

難忘的鄰居

2026-02-25 01:00

寄宿家庭老夫婦

2026-02-27 01:00

有傷的人如何自癒

2026-02-26 01:00

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦