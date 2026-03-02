「檬檬你說，我做錯了什麼？愛誰是我的權力，我的生活難道不該由我自己作主嗎？」

「沒錯，可問題是，他也一樣愛你嗎？在沒搞清楚之前，你就這麼孤注一擲，我覺得不明智。」

「老天爺，你怎麼跟應主任一個腔調啊。」

「田歌，冷靜點。你想想，這麼做，是不是也在傷害另一個人呢？」

「檬檬，你怎麼會這麼想啊？我沒有越界，就算不上第三者。」月光下，我看見了她眼裡的淚水，她覺得委屈，她以為守住底線，便不會傷害別人。我是她的好朋友，理應站在她這邊，可心裡又覺得哪兒不對勁。人類是唯一一種能產生愧疚感的動物，可人卻總會為自己的行為辯解，甚至不惜以自欺欺人的方式。

6

如果換了別的女孩，這個故事恐怕就到此為止了。可田歌畢竟是田歌，她的個性決定了她的與眾不同。她終於等到林祥在辦公室露面，卻見他一副無精打采的樣子。

「你是在躲我嗎？」她很生氣，說話的口氣咄咄逼人。

「我幹麼要躲你？是我自己遇到了麻煩。」

「什麼麻煩？」

「我的護照 恐怕要泡湯了。」

「為什麼？是有人背後搗鬼嗎？」

「我怎麼知道？可能吧。人事處只要給公安局那邊打個電話就完了。」

「你做什麼違法的事了？這太過分了。」田歌的臉因為氣憤憋得通紅。

林祥聳聳肩，「沒辦法，權力攥在人家手裡。」

「不行，我去找應主任，她憑什麼這麼做？」

「得了，你別再火上澆油了，好嗎？」林祥的臉陰沉沉的，看上去挺嚇人。

田歌心裡一陣刺痛，還是澳大利亞的魅力大，她爭不過，淚水盈滿了她的眼眶。

「好了，沒事的，小鴿子，看把你急的。大不了晚點過去，其實去不去都無所謂的。」（七）