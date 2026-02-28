我的頻道

浮木（一七）

徐徐
「昨晚彈琴的時候我就知道了。羅曉彈的是行雲流水，我彈的就成了落花流水。她哪裡都比我強，是吧？那你乾脆找她當妹妹去！」

「你聽好了，羅曉。」她又轉向一臉錯愕的羅曉，「我的數學，不用你教了。你被我辭退了，現在、立刻、馬上。」

「蜜雪兒！」陳姍姍變了臉色，幾乎要從座位上跳起來。老陸輕輕按住她：「冷靜。」他轉向羅曉，語氣誠懇：「羅曉，實在對不起。你沒事吧？」

羅曉蒼白著臉，搖了搖頭。老陸這才轉向蜜雪兒，但是他還沒開口，小陸已經冷著臉回了一句：「好好的，你這是發什麼瘋？」

蜜雪兒哭得更凶了：「你欺負我！你們都欺負我！」

這當口，只聽「唉呀」一聲，童艷輝突然站了起來，指著自己襯衫上的一處油漬說：「完了、完了，我這『艷光四射』的形象，今天算是『油光可鑑』了。蜜雪兒，你這手『天女散花』，功力不淺啊！」

大家都被他這出人意料的反應弄得一怔，連蜜雪兒的哭聲都頓住了。童艷輝哈哈笑道：「好了、好了，看來感恩節的下半場活動提前開始了。我們一起收拾怎麼樣？」

他迅速分配起任務：「阿姨，您最清楚家裡東西放在哪兒，麻煩您去拿一下清潔用具；叔叔，您力氣大，請和我一起把桌子挪開些；小陸，你陪蜜雪兒去洗把臉，這裡交給我們。」

緊接著，他又朝羅曉和尼奧招了招手：「人多力量大！來，搭把手，我們速戰速決，讓今天的『感恩節活動』完美收官。」

等樓下的狼藉被收拾乾淨，餐廳重現整潔時，蜜雪兒和小陸仍未現身。老陸招呼大家去起居室坐坐，陳姍姍則忙著要去泡茶。（一七）

感恩節

