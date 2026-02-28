這時，沉寂許久的應向紅不失時機地找上門來，她叫田歌到她辦公室談話。田歌站在門外，戰戰兢兢地敲響了房門。應向紅上上下下打量著站在門邊的年輕女孩，牛仔褲膝蓋上兩個破洞像兩隻貓頭鷹眼睛，褲角散亂不齊，好像是從地攤上撿來的破爛貨。T恤衫又短又緊，把乳房繃得圓潤堅挺，像兩只亭亭玉立的桃子。應向紅眼角往上挑了挑，臉上掠過一絲不易覺察的厭惡表情。

「坐吧，小田，別傻站在那兒。」

「應老師，找我有事嗎？」田歌一邊說，一邊欠著屁股坐下來。

「你說呢？小田，我可不是愛找茬兒的領導，這你是知道的。」她一邊說話，一邊不停挪動著寫字台上的筆筒、訂書機、打孔機，好像那些都是她的武器。

田歌翻了翻眼皮，不置可否地盯著眼前這個老太太，兩鬢斑白、眼袋下垂，眼角的魚尾紋張揚四射。

「聽說你們最近玩瘋了，說說看，發展到什麼地步了？」應向紅手拿一枝圓珠筆，輕輕敲著桌子上的玻璃板，發出清脆的響聲。

「和誰發展到什麼地步了？我不明白您在說什麼。」

「小田，別再藏著、掖著了，也別跟我提你那六劍客，天下沒有不透風的牆。黑龍潭深更半夜出去遛彎兒，野三坡居然夜不歸宿，你還想再聽下去嗎？說實在的，聽到那些閒話，我都替你臉紅。」應向紅果然漲得滿臉通紅，只有氣憤或激動時，她才會這樣面紅耳赤。

田歌抬起頭，嘴唇翕動了一下，想開口辯解什麼，卻什麼都沒說出來。她的目光飄向窗外，恍惚間彷彿又看見黑龍潭的月光──月光下，他熾熱的眼神、溫存的雙手、急切的吻，讓她渾身戰慄。（五）