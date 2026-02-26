他這番引經據典的解釋，讓飯桌上的笑聲漸漸平息，取而代之的是一種略帶敬意的沉默。老陸低聲對身邊的陳姍姍說：「這家人，講究。」

羅曉卻不以為然地瞥了童艷輝一眼：「就算有家譜，你也不能把自己的名字解讀成那樣，太譁眾取寵了。你完全可以說，兒童的童、鮮艷的艷、光輝的輝，一目瞭然，多好。」

「那多無趣呀。」童艷輝說，他斜眼打量著羅曉，彷彿今天才認識她，「哎，我給你個建議。下次你自我介紹的時候，可以這樣說：我叫羅曉，天羅地網的羅、曉之以理的曉。」

羅曉板著臉道：「你這是把我當員警，還是當罪犯呢？」

一桌人又笑得東倒西歪。

童艷輝不慌不忙地說：「別生氣嘛，不喜歡就換一個：嗯，我叫羅曉，包羅萬象的羅、家喻戶曉的曉。」

眾人又笑。童艷輝人來瘋似的，乾脆挨個兒拆解起在座者的名字。輪到女主人陳姍姍，他信口拈來：「陳年往事，姍姍來遲。」

老陸舉著叉子的手頓住了。他側過頭，深深望了妻子一眼──「陳年往事」裡有多少不為人知的艱辛，「姍姍來遲」中又藏著多少終於等到的慶幸。他忽然放下刀叉，什麼也沒說，就把妻子攬進懷裡，低頭用力地在她額上親了一下。陳姍姍輕輕捶了下他的肩膀，旋即又正襟危坐。

童艷輝繼續著他的遊戲，笑聲此起彼伏。羅曉這才知道，那兄妹倆都有小名，哥哥叫天天、妹妹叫毛毛。兩人雖然不是親兄妹，還有十歲的年齡差，但相處得還挺融洽。他們還有一對淘氣的龍鳳胎弟妹，去年被送回中國學中文了。（一五）