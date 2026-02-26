我的頻道

1300億元關稅退費戰開打 至少1800家公司提告

華人遇小額信用卡盜刷 拖延處理下場慘

浮木（一五）

徐徐
他這番引經據典的解釋，讓飯桌上的笑聲漸漸平息，取而代之的是一種略帶敬意的沉默。老陸低聲對身邊的陳姍姍說：「這家人，講究。」

羅曉卻不以為然地瞥了童艷輝一眼：「就算有家譜，你也不能把自己的名字解讀成那樣，太譁眾取寵了。你完全可以說，兒童的童、鮮艷的艷、光輝的輝，一目瞭然，多好。」

「那多無趣呀。」童艷輝說，他斜眼打量著羅曉，彷彿今天才認識她，「哎，我給你個建議。下次你自我介紹的時候，可以這樣說：我叫羅曉，天羅地網的羅、曉之以理的曉。」

羅曉板著臉道：「你這是把我當員警，還是當罪犯呢？」

一桌人又笑得東倒西歪。

童艷輝不慌不忙地說：「別生氣嘛，不喜歡就換一個：嗯，我叫羅曉，包羅萬象的羅、家喻戶曉的曉。」

眾人又笑。童艷輝人來瘋似的，乾脆挨個兒拆解起在座者的名字。輪到女主人陳姍姍，他信口拈來：「陳年往事，姍姍來遲。」

老陸舉著叉子的手頓住了。他側過頭，深深望了妻子一眼──「陳年往事」裡有多少不為人知的艱辛，「姍姍來遲」中又藏著多少終於等到的慶幸。他忽然放下刀叉，什麼也沒說，就把妻子攬進懷裡，低頭用力地在她額上親了一下。陳姍姍輕輕捶了下他的肩膀，旋即又正襟危坐。

童艷輝繼續著他的遊戲，笑聲此起彼伏。羅曉這才知道，那兄妹倆都有小名，哥哥叫天天、妹妹叫毛毛。兩人雖然不是親兄妹，還有十歲的年齡差，但相處得還挺融洽。他們還有一對淘氣的龍鳳胎弟妹，去年被送回中國學中文了。（一五）

男槍殺妻兒3人 報警後自戕 女主人為亞裔補教老師

嗓音溫柔磁性… 宋威龍直播唱「忍住」頻卡頓 事後清唱補救

宋威龍直播唱「忍住」 3分鐘斷線惹森光CP粉絲哀號

短劇男神何聰睿自嘲「掛件男主」 甩鍋女主翻車急道歉

台北故宮「博愛大鼎」，暗藏從南京、東京到台灣的漂流故事。(記者何定照／攝影)

梅花壓過櫻花 日軍紀念品變台北故宮「博愛大鼎」

2026-02-23 20:35
（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（上）

2026-02-20 01:00
（圖／想樂）

打不散的鴛鴦（下）

2026-02-21 01:00

過年吃年糕

2026-02-18 00:30

二十五年世副緣

2026-02-18 00:30
以上海話拍攝的電影「菜肉餛飩」於2025年底到2026年初在中國上映，內容描繪上海獨居老人的感情需要，其中取景地也在知名的國際飯店。作者金瑩與國際飯店內的電影海報廣告。(中央社)

「年輕老人」愛情故事獲共鳴 紀錄片「菜肉餛飩」呈現高齡化上海

2026-02-18 18:53

超人氣

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

