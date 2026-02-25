Covid-2037（一一）

也因此，儘管於《Covid-2037》執行期間股價大幅波動，但於藝術行動結束後，GNT股價非但回復正常，甚至緩步墊高，直至一年後飆升至前所未有的每股三五一五歐元歷史高位。但當然，「種族主義 」爭議就此揮之不去，也必對GNT的企業形象產生負面影響。關於這點，GNT公司與Frenco顯然早有默契──他們與Frenco一樣三緘其口，笑罵由人。

這堪稱是科學與藝術的完美共謀了。個人以為，他們共同沉默的結果，是印證了晚期資本主義的運作邏輯：將一切可消費的消費殆盡，片甲不留。於是，無休止的爭議遠比共識更值錢，問號或驚嘆號則保證了比句點更高的毛利率──GNT股價三五一五歐元的歷史高位即是明證。

當然，社群躁狂時代，群眾們不可能放任GNT如此安全下莊──舉例，2037年8月19日下午四點半，毛絮般的綿綿春雨籠罩著德國法蘭克福，GNT公司總部前聚集了六十餘名抗議者。他們手持「萬物生而平等，但有些藥比別種藥更平等」、「拯救生命，而不只是白人的命」等自製標語。發起人是一位名叫Klaus Jacobson的退休 高中生物教師──他在社群媒體 上高呼「堅決反對企業種族主義」、「抵制GNT」，每日發文，並號召群眾前往現場。

這似乎是一場完全來自社群媒體的群眾自發性運動，並未見及任何政治人物或現存社運組織介入。而現場最引人注目的是一隻高達兩公尺的仿製粉紅色Tulipy玩偶──（一一）