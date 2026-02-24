小陸聳了聳肩，「聽聽，人家彈的是行雲流水，你彈的卻是落花流水，完全不在一個水準……」

他還沒說完，蜜雪兒已經跳了起來，往他肩上重重捶了一記，「什麼意思嘛，你！」

小陸不緊不慢地端起咖啡 抿了一口，「這麼說吧，聽羅曉彈琴，像在深秋午後獨自漫步楓林，看紅葉一片片悠然飄落；聽你彈琴嘛，」他故意頓了頓，「熱鬧是熱鬧，卻像急著把整棵樹搖個精光，葉子劈里啪啦掉一地。」

「我這叫熱情洋溢，你懂不懂！」蜜雪兒氣鼓鼓地又要捶小陸，「你就是個樂盲，根本不懂欣賞。」

「是、是、是，我是樂盲，」小陸笑著側身躲開，「可你這熱情，都快把屋頂掀翻了。」

趁他們兄妹忙著鬥嘴，羅曉趕緊溜回了她的地下室。

7

出發赴宴前，羅曉特意介紹了陸家相對複雜的家庭情況，以防童艷輝口無遮攔，在餐桌上說出不合適的話來。

那是一個再婚家庭。男主人老陸，已經在島上住了快二十年，算是老移民 了。老陸儘管英語不太靈光，但很有生意頭腦。他用自住房來經營家庭旅館，又盤下了一家小型酒店，日子過得很是不錯。後來不知怎麼，就愛上了同樣離異的陳姍姍，原本毫不相干的蜜雪兒和小陸，就這樣成了兄妹。

後來，他們在離海邊僅十分鐘車程的地方買下塊地，建起了一棟棟度假木屋。老陸索性將之前的酒店轉手，全心經營起這個小小的度假村。至於那棟原本兼做家庭旅館的自住房，除了給兒女各留了一間，別的都轉向了長短租。羅曉正是在租住他家時，偶然獲得了暑假打工的機會。（一三）