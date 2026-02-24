我的頻道

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

浮木（一三）

徐徐
test
小陸聳了聳肩，「聽聽，人家彈的是行雲流水，你彈的卻是落花流水，完全不在一個水準……」

他還沒說完，蜜雪兒已經跳了起來，往他肩上重重捶了一記，「什麼意思嘛，你！」

小陸不緊不慢地端起咖啡抿了一口，「這麼說吧，聽羅曉彈琴，像在深秋午後獨自漫步楓林，看紅葉一片片悠然飄落；聽你彈琴嘛，」他故意頓了頓，「熱鬧是熱鬧，卻像急著把整棵樹搖個精光，葉子劈里啪啦掉一地。」

「我這叫熱情洋溢，你懂不懂！」蜜雪兒氣鼓鼓地又要捶小陸，「你就是個樂盲，根本不懂欣賞。」

「是、是、是，我是樂盲，」小陸笑著側身躲開，「可你這熱情，都快把屋頂掀翻了。」

趁他們兄妹忙著鬥嘴，羅曉趕緊溜回了她的地下室。

7

出發赴宴前，羅曉特意介紹了陸家相對複雜的家庭情況，以防童艷輝口無遮攔，在餐桌上說出不合適的話來。

那是一個再婚家庭。男主人老陸，已經在島上住了快二十年，算是老移民了。老陸儘管英語不太靈光，但很有生意頭腦。他用自住房來經營家庭旅館，又盤下了一家小型酒店，日子過得很是不錯。後來不知怎麼，就愛上了同樣離異的陳姍姍，原本毫不相干的蜜雪兒和小陸，就這樣成了兄妹。

後來，他們在離海邊僅十分鐘車程的地方買下塊地，建起了一棟棟度假木屋。老陸索性將之前的酒店轉手，全心經營起這個小小的度假村。至於那棟原本兼做家庭旅館的自住房，除了給兒女各留了一間，別的都轉向了長短租。羅曉正是在租住他家時，偶然獲得了暑假打工的機會。（一三）

咖啡 移民

全球首款量產人形機器人 Pepperr獲金氏世界紀錄認證

迎超級盃 短期租賃需求翻倍 李維體育場附近日租4千

「我活下來了」陳文茜戰勝病魔 跨年夜為郝龍斌、胡志強彈琴

觀影說劇╱「全家2」馬克華柏格嘆兒女長大 聖誕之旅難同聚

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

