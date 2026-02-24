我的頻道

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

Covid-2037（一○）

伊格言
「但那是你們的問題，不是我的。」她微微欠身，「諸位請便，我要去忙自己的事了。」

這位美麗而瀟灑的社會學教授與她的小情人前田健一，於一年後分手。我何以提及此事？因為這些六年前用以反擊公眾的「替罪羊說」，似乎隱約呼應了此刻論及《Covid-2037》時的「犧牲說」，並同時點出了Frenco的創作野心。她並未單方面陷入《Covid-2037》後續的種族主義爭論中，而是回到「一場瘟疫」這樣人類學與神話學原初的基本架構中。是，每個時代都有自己的替罪羊，每場瘟疫都需要巫覡。自古至今，人類似乎永遠在善用且擅用自己的想像力，產製神明與魔鬼，以滿足自己的心理需求。有趣的是，如果曾撞見鬼魂的印度詩人等同於巫覡，那麼負責產製瘟疫的Frenco不就是瘟神本人嗎？我們或可如此說：Frenco迄今為止的沉默，或許正是「自我瘟神化」的一部分──唯有沉默才能確保疫病的神祕、難以言說，以及令人恐懼的不確定性。

當然，上述思考完全無法阻止來自公眾與媒體的負面聲浪。然而另有一事必須一提：技術團隊GNT藥廠。他們顯然是Frenco的共謀者不是嗎？他們就是實際研發出那「有色人種病毒」的研究機構，不是嗎？

GNT怎麼了？

是，一如預期，藉由這樣的人造病毒、疫苗、特效藥、流行病學檢測等一系列技術支援，GNT藥廠一躍成為全球知名度第一的生技公司，也無疑證明了自身驚人的研發實力。（一○）

種族主義 疫苗 印度

