圖／趙梅英

1

「你還記得我嗎？小陸，我是應老師啊！」電話那邊的女人嗓門夠大，震得我耳朵嗡嗡響。

「應老師？哪個應老師？」我拿著聽筒，腦子一時僵住，下意識地嘟囔道。

「哎呀，還有哪個應老師，咱們一個辦公室來著。」

「噢，老天，沒聽出來，是您啊！」我怎麼會忘了她呢？應向紅，我們的婦聯主任，不，是辦公室主任。

「我過來探親，住兒子家呢。你住哪個州啊？紐約州 ，那我們離得挺遠呢，我這邊是北卡 。咱們有十多年沒見面了吧，我還以為能找個機會，見個面啥的。兒子叫我別給人添麻煩，我說來美國，乍都變成這樣了，大家老死不相往來的，多沒勁啊！小陸，應老師講話直率，你可別生氣啊！沒生氣，那就好。」應向紅還和當年一樣，話匣子一打開，就跟渠水開閘，滔滔不絕，你甭想插嘴。

說著、說著，她忽然把嗓門壓低：「小陸啊，想跟你打聽個人。我知道她也在美國，一直想聯繫她，可別人都說跟她失聯了。我琢磨著，你是她閨密，肯定有她的電話，你曉得我在說誰吧？」

我拿著聽筒，一時語塞。心想，我怎麼會不知道，可我能告訴你什麼呢？

「閨密我不只一個呢，不知您說的是哪個？」我只好裝傻充愣打馬虎眼。

應向紅似乎猜透了我的心思，「小陸，不為難你，應大姐也是通情達理的人，同事那麼多年，你還不了解？我沒別的意思，就是想跟她聊聊，溝通、溝通。當年我們之間有太多誤解，沒機會說，憋在心裡挺難受的。」她的語氣變得柔軟，讓我錯愕。我甚至懷疑，電話那邊是當年那個滿腔正氣、咄咄逼人的應向紅嗎？

「您是說田歌麼？」

「是啊，還有誰會這麼讓我揪心呢？」這句話說的，讓我頓時有種潸然淚下的感覺。

「應老師，您別再糾結了，都過去了。我想，田歌她也放下了。」

「說得對，小陸，後悔的話也只能說給自己聽。到老了，好多事才想明白，可是也晚了，尤其是明明出事以後……」她有些哽咽，說不下去了。

「對不起，應老師，那真是個不幸……」

後來，我們又閒聊了些什麼，我記不清了。應老師滿心期待田歌的電話號碼，可我還是守口如瓶，叫她失望了。其實田歌算不上我的閨密，至少不是應老師想像的那種整天形影不離，沒事煲電話粥的閨密。來美國後，我和她只在紐約見過一面，平時偶爾打個電話而已。去國多年，人生的那一頁早都翻篇了。往事對某些人猶如一罐蜜糖，對另一些人卻像一杯苦酒。我有什麼權力，強迫別人去回味那苦酒的滋味呢？

掛掉電話，我在書房裡呆坐了許久。田歌和應向紅，她們各自走著各自的路，早已井水不犯河水。那次紐約相見，田歌和我說起當年辦公室發生的那些故事，現在想來覺得荒誕，當時可是認真得要命呢！人生的魅力或許就在於此，你在不同的時間遇到不同的人，與他們走上一段路，產生一些交集，也許有故事發生，也許什麼都沒發生。愛也罷、恨也罷，再回首時，你卻只能在回憶中追尋他們的蹤影了。

2

在那座並不寬敞的辦公樓裡，應向紅的腳步聲總是比上班的鐘點，早十分鐘響起。平底黑皮鞋踩在水磨石地面上，發出不緊不慢、有節奏的回聲，彷彿在走廊裡劃出一道隱密的路線，讓人即刻覺察到她的存在。她的嗓音更是無法忽視，天生一副大嗓門，即便她在走廊盡頭說話，聽上去也好像近在咫尺。

初見她的人常常感到意外，她並不像傳聞中那麼凌厲。五十多歲的她，眉眼柔和，嘴角略帶微笑，只是那笑意被上挑的眼角抹去了幾分溫度。齊耳短髮裡夾著幾縷灰白髮，鬢角尤其顯眼。一年四季她幾乎只穿平方領衣服、灰色滌卡褲，褲管總是短了半寸，露出淺色襪口，似乎在暗示著一成不變的年代。

她從不化妝，且以素面朝天自豪。據說這是她老伴的原話：「老成一點沒啥不好，花裡胡哨容易招惹是非。」她一字不差地轉述給我們幾位年輕女孩聽，大家背地裡竊竊私語：「哈哈，還招惹是非，招誰的是、惹誰的非呀？」

應向紅可不在乎人家如何評說，都這把年紀了，什麼沒聽過、什麼沒見過？她唯一在意的就是老伴，只要一提起「俺那口子」，她的眼睛便發光，臉也發亮，彷彿一下子回溯到少女時代。

老伴是她的校友，當年這個比她高兩屆的大個子男生，不棄不捨地追了她整整兩年。這段戀愛史讓應向紅頗以為傲，經常有意無意地說給我們聽：「你們這些丫頭片子，懂個啥，談戀愛最忌諱的是，男人一追，你就答應了，那他以後怎麼會珍惜你？你得讓他嘗遍苦頭，苦盡甜來嘛。」

女孩子們聽得一愣一愣的，有的頻頻點頭，有的將信將疑。真沒想到啊，應老師還有這麼一套吊男人胃口的本事，看來婦聯主任可真沒白當。原以為應大姐只精通宣講晚婚晚育、分發避孕套，落實計畫生育 指標。哪想到人家對男歡女愛，也頗有一番研究呢。

有了女同胞的讚許，應向紅的自信心更加飽滿。她覺得自己這麼多人生經驗和閱歷，白白窩在肚子裡真是可惜了。於是，哪裡都少不了她，凡事她都想插上一槓子。辦公樓裡哪個女孩談戀愛了、誰又暗戀上誰了、領導又和哪位靚女眉來眼去了，全都逃不過應向紅的火眼金睛。

她會不失時機地找那些陷入「困境」的女人談話，當然是她認定人家出了問題。（一）