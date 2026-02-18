Covid-2037（四）

關於這點，我個人經驗可供參照：當時藝術界私下聚會時，多數人皆驚訝於Frenco的「無所作為」。這「無所作為」必然自帶引號，因為事實上《Covid-2037》已足夠大費周章，前所未見──是，這是史上首見以傳染病為媒材的藝術作品，初始創意令人驚艷，但後續卻一如例行公事，眼看就要在靜默中「大功告成」。這難免有雷聲大雨點小之嫌。

我不知是否該說，此類藝術界吃瓜群眾還真是不嫌事少──但人性使然，我個人也不免「期待爆點」。然而爆點終如果陀般遲遲未至。四十五日後，《Covid-2037》如期結束。最終統計結果顯示，共計31.7%志願者在園區內染上Covid-2037（啊，病毒傳染力似乎不如預期，令人失望），並全數順利康復。部分在藝術行動結束時尚處於病程中的志願者，則在結束前三十六小時全數服下特效藥，確保病毒量歸零，以免事後感染園區外一般民眾。

於是在最末一周AF園區內各類自發性「惜別晚會」之後（坦白說，這也令我想起Covid-19疫情 期間，因封城 而凝結成形的城市共同體意識──那些方艙醫院內醫護人員與輕症病患們滑稽又溫情的共舞），數百位志願者背起行囊互相告別，「珍重再見」，回歸日常生活，《Covid-2037》圓滿結束。

藝術界與新聞媒體則萬分期待Frenco工作室或GNT技術團隊的「總結報告」──是，他們該如何解釋這平靜無波的結果？這僅是一次對2020年代疫情歷史的回溯與模仿嗎？這其中存在一種以「未來媒材」（新的人造病毒）仿製過往真實歷史的，哲學上的弔詭？他們藉此暗示Covid-19也來自人為產製？又或者──他們是否終將正面回應Arjun Mehta的靈異經驗？

然而事實遠非如此。無人能事先預料《Covid-2037》其後的爆炸性發展。事後回顧，流言約於藝術行動開始後四周陸續傳出，而最末時段的多場告別聚會，則令此議題逐漸浮上檯面。（四）