那我要負責防禦什麼？我困惑地看向爸爸。

一個月後開學了，我回到台灣，以寄居蟹選殼的偏好為題，認領了沒人想做的科展比賽，和老師交換不用午休，和爸爸討到一台防水相機。

●

「阿妹仔，今天看起來沒有欸。」師父兩手一攤，往內陸走。「妳都沒有問過妳媽嗎？」

當然有。

我是在爸過世一陣子後，才想起這件事的，當下就問過她了。但她只是笑笑地說：「妳爸講話真真假假，誰知道呢？」

「所以是假的？」

媽的目光沒離開砧板，「我怎麼記得清楚？」

「可是……」

她放下菜刀，朝我笑了笑，「這麼多年了，還重要嗎？」

對我很重要啊！

我差點喊出來，又硬生生吞回去。

「問過，她不知道。」我假裝被面前的東西吸引，漫不經心地回答。

因為是一艘救生艇，後來我甚至會好奇，除了象徵航海，爸想過上面載著誰嗎？

他在國外工作後？不太有機會回家，我們不再一起出遊。跟他通電話的，也只剩我而已。即便他好不容易回來，也盡說些我接不上的話，像是台灣的交通遠不如國外。這次是交通，下次是法規，下下次是經濟。爸爸不再是小孩這一國的，他在外頭見過太多、太多好東西了，沒辦法跟我一起滿足這種世界。我的世界。

陳叔叔通知我們爸爸心肌梗塞猝死 的那日，我才知道公司在國外和台灣都配了一間宿舍給他。我看見一個面熟的女人伏在他身上哭，和他感情最好的姑媽也趕到現場，她說那是他的初戀。我到這個年紀應該要懂事，不要像我媽媽一樣。像我媽媽一樣是怎樣？我想問姑媽，但沒來得及，她說完也伏倒在爸爸身上。（九）