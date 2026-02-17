Covid-2037（三）

我的頻道

伊格言
圖／AI生成
圖／AI生成

令人訝異的是，詩人Arjun Mehta所描述的細節，後來被證實與檔案紀錄完全吻合。官方資料顯示，確有一名為Vadim Eriksen的技術人員，於2026年Fjordheim核設施十三號反應爐例行維護作業時，因高壓電意外身亡。Arjun Mehta所描述的死者外貌、工作服款式，甚至連電擊意外的具體地點，都與當年事故報告高度雷同。

這自然引起議論。有人質疑Covid-2037病毒對人類神經系統，可能另有未知傷害，導致腦損傷引起幻覺。但這無法解釋所謂「幻覺」何以竟巧合地與歷史事實相符。另有人宣稱，眼見Arjun深夜在園區內一廢棄倉庫，與人一同嗑藥，神智不清，胡言亂語，也有人指控，他試圖以虛構故事引發關注。但這同樣無法解釋他「幻想」的事實基礎，何以如此堅實。

數天過去，Arjun Mehta變本加厲，聲稱在AF園區各處，陸續撞見不同靈體，其中包括一位二十多年前曾居於此地，並死於交通意外的挪威老婦，以及其他兩位同樣死於工安事件的工人。神奇的是，他同樣能正確描述這些死者的大略背景，部分生活細節及其死因。

為慎重起見，Frenco工作室會同檢測團隊，對Arjun Mehta實施全身健檢與精神鑑定，結果顯示他心智狀態一切正常。消息傳出後，有少部分志願者開始躁動，但經排查訪談，發現他們並非擔憂個人健康，也並未質疑病毒安全性，反而欣羨Arjun Mehta，希望自己也能有幸親歷神祕體驗。其中有部分尚未感染者甚至付諸行動，組隊前往與Arjun Mehta會面，期待親身「獲取」Arjun身上的病原體（肉身獻祭？）。

與此同時，媒體與外界公眾則期待Frenco發表意見。但他們並未如願──除GNT與技術團隊合作，為志願者進行例行感染檢測之外，Frenco工作室毫無動作，似乎有意與媒體保持距離。

此事後來在Arjun Mehta感染病程結束（體內病毒量歸零）後不了了之。二十日後，這位詩人兼塔羅師自證「症狀」早已結束，他也未曾再與任何幽魂相遇。「但我很高興的是，這帶給我創作靈感。我很樂意與大家分享這幾天寫下的詩……」Arjun Mehta在影片中直接朗誦詩作：

街區無人，唯有

霧靄的語音

在打烊許久的黑暗核廢墟

等待一則訊息──

深夜小鎮已熄燈許久

光與暗

都陷入多夢的睡眠

山的鼻息中，我看見

無數幽靈的夢境

因缺乏後續情節而坐立不安……

他的朗誦意外深沉且極具美感，說「恰如幽靈」並不為過。而詩人的靈感爆發並非孤例。如前所述，由於《Covid-2037》的「駐村」性質，志願者中創作者眾。四十五日中，或由於環境刺激，園區內創作者們似乎集體陷入創作的躁狂狀態──作曲家在夢中眼見旋律片段如雪片飄落，餘音繞梁，必須頻繁起床記下，導致睡眠不足，精神不濟，既困擾又幸福（他們歡快地上傳自己凌晨三點坐在鍵盤琴前，雙眼布滿血絲的照片：「啊，又被坂本龍一的鬼魂吵醒了。」）。劇作家與導演們則紛紛表示故事自動成形，行雲流水，前所未見，「如聒噪雀鳥滿屋亂飛」。

誇張的是，連原本對藝術毫無興趣的三十八歲台裔美籍程式設計師，都開始在個人部落格上發表療癒散文，甚而廣獲好評。這位名為James Fang，來自矽谷的演算法工程師，宣稱他剛剛結束一段為時六年，「刻骨銘心」的婚姻。這趟AF園區Covid-2037之旅，是他刻意贈予自己的長假。「愛是真實，痛也真實。」他如此述寫：「與過去和解、與自己和解，你才能重新望見前方有山海燈火，而頭頂依舊是星辰。」

但這廣泛傳播中的靈感躁狂似乎也介於正常與不正常之間，很難逕直將之界定為感染症狀。平心而論，整體反應仍以Arjun Mehta穿越時空的鬼故事最為離奇。然而Arjun Mehta既對自己的靈異經驗以「症狀」名之，顯然暗示他認為一切超自然現象。，確與Covid-2037病毒有關。許多人酸言酸語（「塔羅師撞鬼算新聞嗎？」一眾對New Age思潮或身心靈概念向來嗤之以鼻，自詡理性科學的網友們言詞刻薄：「或許病毒感染海底輪之後，他們會發現自己的性能力連鬼魂都無法抗拒。」諸如此類），也有許多人對《Covid-2037》發動攻擊。舉例，向來立場鮮明的極右派歐洲議會網紅議員Anna Kowalczyk對此提出質詢，表示「對某些成員國政府縱容此類偽科學鬧劇深感憂慮」──

「當我們的科學家們正面臨真正的公共衛生挑戰時，竟有人將散布傳染病的惡行，包裝為藝術體驗。」Anna Kowalczyk激動揮舞雙手。「這是對醫學倫理的褻瀆，顯然也有犯法疑慮。我必須強烈呼籲挪威政府應拿出魄力，立即制止此類荒唐行為。

「我們注意到，某些參與此項『實驗』的志願者，宣稱他們獲得了『前所未有的創作靈感』，甚至能與死者溝通……」Anna Kowalczyk話鋒一轉。「我無意直接否定他們的個人感受──」Anna Kowalczyk扮了個鬼臉，語帶譏諷。「但如果這種病毒真能提升創作力，那麼我個人強烈建議，所有藝術院校校舍應編列預算購置病毒，並規畫將校區全面改建為方艙宿舍，以加速病毒傳播。如此一來，培養皿中必能孕育出無數藝術天才，文藝復興風華將再臨歐洲！」她戲劇性振臂高呼：「讓歐洲再次偉大！讓歐洲再次偉大！當然，前提是如果這些天才們都能活著畢業的話。」

Anna Kowalczyk的問政表演引起熱烈迴響，然而Frenco工作室同樣對此不置可否。當然，沉默與狐疑必然同步滋長──因為《Covid-2037》持續至中後期，除了每日公布感染與康復人數外（這點顯然仿自2020年代疫情期間，各國公衛主管機關行政流程），街區平靜無波。再無類似詩人Arjun Mehta的撞鬼故事可供茶餘飯後談資。（三）

挪威 坂本龍一 疫情

2月4日星座運勢 金牛財源旺盛 雙子切勿衝動

2月3日星座運勢 牡羊大顯身手 巨蟹財運不錯

2月2日星座運勢 雙子桃花顯眼 魔羯運勢旺盛

2月1日星座運勢 巨蟹戀愛運佳 射手不宜投資

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

