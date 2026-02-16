Covid-2037（二）

圖／AI生成

快門聲中，Matthias Schneider向在場媒體強調：「也就是說，人們往往終身在體內帶有此類無害的病毒，也有許多個體在感染後短期內，即自行將它們清除。也因此，以這些病毒為基礎進行基因工程，產製Covid-2037這樣的『安全病毒』，是完全可行的。

「換言之，Covid-2037雖然名稱中存在Covid字樣，但在基因上，和致病的Covid-19病毒並不相同──『Covid-2037』這樣的命名，純粹是藝術家個人的藝術判斷。我明白一定有人對這樣的命名有所疑慮；但我們100%尊重創作自由。任何相關問題請自行聯繫Frenco工作室。」Matthias Schneider的微笑意味深長。「對，但技術問題可以問我沒問題──

「容我開個玩笑：Covid-2037是一種『躺平』的病毒。它的散播途徑是飛沫傳染，但在致病方面它完全缺乏熱忱。它易於監控，僅需一片試紙和一點點體液就能確認是否陽性。一般檢測費時僅一分鐘。」這位顯然具表演性格，談吐幽默的生技巨頭公關長雙手合十。「我們可以科學保證：它性格佛系，絕對安全。」事實上，Matthias Schneider隨後也解釋，儘管Covid-2037病毒絕無致病威脅，但為了取信社會大眾，藥廠也已將病毒疫苗以及相應解藥研發完成，隨時能派上用場。

這是關於病毒安全性的部分。歐盟與挪威 政府相關主管機關之所以願意放行《Covid-2037》，確實也另有目的──除了投放病毒的傳染病真人秀之外，在純裝置部分，Frenco與當地政府徵用了十七座廢棄微型核反應爐的其中九座，於廠區閒置空間中，展示先前九種版本的Tulipy吉祥物玩偶，並對未來的「AF園區」文化營造計畫進行宣傳。這部分同樣由Frenco工作室接受挪威政府文化部與經濟部委託免費執行──我們可將之理解為主管單位與Frenco之間的利益交換

於是，西元2037年5月1日，《Covid-2037》如期於奧斯陸近郊Fjordheim的AF園區展開。各國籍、各人種四面八方而來，眾志願者提著行李一一遷入房舍；而病毒投放則於5月2日正午十二點以及當日午夜十二點，分兩次於舊城區中央噴水池進行。噴水池上方的舊雕像被暫時撤除，代之以Frenco在投放前夕公布的Tulipy第十種版本。這全新的第十種版本與前九種差異較大──Tulipy周身長出長棘，向外幅射，顯然以病毒外形為藍本，猙獰與可愛兼具。Frenco工作室則租用四架小型無人機，以水霧方式投放病原體，並搭配以香氛配方。

這花招堪稱頗具創意。一時之間，四周香氣瀰漫，琥珀、肉桂、血橙、菸草香與日曬淺焙咖啡豆的神祕平衡，令四周聚集的人群無不心醉神迷。這是在白日。而午夜的第二次投放儀式則更令人驚喜：其香氛配方與白日不同，但並未公開。根據在場者事後描述，有人認為香氣既狂野又性感，令人慾火焚身，有人則懷疑香味令人恍惚，幾近失神。另也有身為志願者的氣味專家具名指出，氣味前所未聞，近似大麻 但又並非大麻──「像是看見了此生從未見過的顏色。」

這是行為藝術的浪漫開端，無疑也是《Covid-2037》的核心內容。坦白說，這樣的荒謬令我無法不聯想起二十世紀知名德國小說《香水》。但我必須說，相較於《香水》狂野而荒誕不經的結局，《Covid-2037》的投放儀式或也不遑多讓──尤其午夜時分，當躁動中的眾人群聚於中央噴水池，遠處雪峰聳立，冷霧向峽灣下沉，雲靄呼吸於靜寂無比的北國暗夜中；而此時此地卻恍如白晝。群眾們如跨年晚會般集體倒數計時，施放煙火，徹夜狂歡。當病毒水霧瀰漫，志願者們在自行組織布置的燈光與節奏中翩然起舞，互道恭喜。酒水攤邊光色綺麗，觥籌交錯，氣氛歡樂。有人特地戴上面具或口罩，有人則毫無顧忌敞開胸懷向夜空深吸吐納，迫不及待想親身體驗感染的快樂。更有許多人三兩聚集成群，半開玩笑地圍成圓圈，集體向噴水池中央的病毒造型Tulipy跪拜，宛如邪靈祭典。

這是《Covid-2037》深具魅力的開場。但當然比起感染的後續效應，這令人暈眩的開場儀式並非重點。是，Covid-2037不致病、沒有症狀，因此理論上也不會對人們的日常生活造成影響。所以，就這樣嗎？Frenco到底想幹什麼？進行流行病學研究？蒐集感染數據？或者，他的目的純粹是為了再現2020年代疫情 時代風聲鶴唳的氛圍？

這是理所當然的懸疑，明顯也正是此藝術行動至今隱而未顯的核心祕密。關於這點，Frenco故作神祕：「還有一個半月時間。我們自然會知道。」

Frenco並未食言。園區內人們生活如常，藝術行動進行順利，「一夜無話」。病毒投放後第三日，一支由GNT專家會同其他醫療及學術單位所組成的團隊，進入嚴格管制中的AF街區，全數配戴防護設備，為志願者分批進行檢測。結果是在首批受測者中約3.3%參與者，檢測出Covid-2037陽性，其中包括那些在投放儀式中狂歡至深夜的志願者們──他們確實並無任何症狀。而Frenco團隊與GNT則宣布，後續將每兩日進行一次檢測。

而後，「事故」發生了。

「事故」是一則「超自然」故事──《Covid-2037》第十八日，印度裔英國詩人兼塔羅占卜師Arjun Mehta主動通報檢測小組（他兩日前已被確認感染，尚在病程中），宣稱自感染後，他親身體驗了「靈異」究竟是怎麼回事。

「我從事占卜，但我從不認為自己有靈異體質。」他在個人社群上發表自拍影片：「昨晚散步途中，我看見一位穿工作服、神情憂傷的中年男子，在舊核反應爐附近徘徊。我很快意識到那是幽靈，因為路燈的青白色光霧穿透了他的身體。不知為何，我腦中自然得知了他的身分：他叫Vadim，死於十一年前的一場工業意外。」（二）