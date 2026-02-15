老師，您不可以這樣（一九）

第二天，周日，兩人從教會返家，剛坐下喝一杯茶，莉薩的電話就來了。兩人一位在書房、一位在廚房，一同接聽莉薩的電話。電話線那一頭，莉薩的聲音十分平靜：「我母親、繼父一家已經通知我，他們事忙，不會來參加我的婚禮。我想，這樣也很好。」

靜馨微笑，當然是很好。對拉斯洛而言，實在是再好也沒有了。然後她看到拉斯洛從書房裡走了過來，臉上也掛著一個如釋重負的微笑。

「現在，我們去買禮物，為新娘，也為他們的新居。」

拉斯洛呆在原地，泫然欲泣。這次是靜馨擎起他的手，很誠懇地跟他說：「你每個月存在我這裡一百元，這筆錢正好用來買禮物。」

驅車來到泰森角，在蒂芙尼買到精緻的花瓶，在日本人開的珠寶店，買到珍珠項鍊與耳環。店家都是拉斯洛絕對陌生的，禮物之貴重更是拉斯洛無法想像的。他一路無言，小心地提著禮物袋。到家之後，將禮物放下，對著靜馨深深一躬：「沒有言語能夠表達我的感謝……」靜馨微笑：「別忘了，莉薩是我的學生，為她置辦一點禮物，是應該的。」

數天後，莉薩寄來了電子機票 ，聯合航空 的商務艙機票。靜馨馬上了解法官先生一家的盛情與周到，自己靜靜地為他們家的三位準備了合適的禮物。

來倫敦機場接機的是莉薩與丹尼爾，一番情感激動之後，他們一道搭火車回到布里斯托。靜馨注意到莉薩已然脫胎換骨，頭髮高高地盤在頭頂，不但亭亭玉立而且氣質高貴、談吐優雅，不禁在心中為諾蘭德 學院讚了一聲好。

在旅館大廳裡，法官夫婦熱情擁抱了來自遠方的客人，兩位親家說說笑笑走上樓去。（一九）