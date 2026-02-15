我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

老師，您不可以這樣（一九）

韓秀
聽新聞
test
0:00 /0:00

第二天，周日，兩人從教會返家，剛坐下喝一杯茶，莉薩的電話就來了。兩人一位在書房、一位在廚房，一同接聽莉薩的電話。電話線那一頭，莉薩的聲音十分平靜：「我母親、繼父一家已經通知我，他們事忙，不會來參加我的婚禮。我想，這樣也很好。」

靜馨微笑，當然是很好。對拉斯洛而言，實在是再好也沒有了。然後她看到拉斯洛從書房裡走了過來，臉上也掛著一個如釋重負的微笑。

「現在，我們去買禮物，為新娘，也為他們的新居。」

拉斯洛呆在原地，泫然欲泣。這次是靜馨擎起他的手，很誠懇地跟他說：「你每個月存在我這裡一百元，這筆錢正好用來買禮物。」

驅車來到泰森角，在蒂芙尼買到精緻的花瓶，在日本人開的珠寶店，買到珍珠項鍊與耳環。店家都是拉斯洛絕對陌生的，禮物之貴重更是拉斯洛無法想像的。他一路無言，小心地提著禮物袋。到家之後，將禮物放下，對著靜馨深深一躬：「沒有言語能夠表達我的感謝……」靜馨微笑：「別忘了，莉薩是我的學生，為她置辦一點禮物，是應該的。」

數天後，莉薩寄來了電子機票聯合航空的商務艙機票。靜馨馬上了解法官先生一家的盛情與周到，自己靜靜地為他們家的三位準備了合適的禮物。

來倫敦機場接機的是莉薩與丹尼爾，一番情感激動之後，他們一道搭火車回到布里斯托。靜馨注意到莉薩已然脫胎換骨，頭髮高高地盤在頭頂，不但亭亭玉立而且氣質高貴、談吐優雅，不禁在心中為諾蘭德學院讚了一聲好。

在旅館大廳裡，法官夫婦熱情擁抱了來自遠方的客人，兩位親家說說笑笑走上樓去。（一九）

世報陪您半世紀

機票 蘭德 聯合航空

上一則

漂流樂高（六）

延伸閱讀

遇到金光黨

遇到金光黨
紐約南布碌崙 2賊從三樓窗戶潛入珠寶店盜竊

紐約南布碌崙 2賊從三樓窗戶潛入珠寶店盜竊
NBA／詹姆斯返鄉出賽一度落淚 騎士卻不留情面大勝湖人30分

NBA／詹姆斯返鄉出賽一度落淚 騎士卻不留情面大勝湖人30分
8匪開車撞店 1分鐘洗劫百萬珠寶 均被捕

8匪開車撞店 1分鐘洗劫百萬珠寶 均被捕

熱門新聞

林青霞飾演的東方不敗是許多人心中的經典。(摘自微博)

金庸角色名字藏玄機 祕密曝光「最狠一個字」：一般人絕對不會用

2026-02-11 22:30
中華民國國安會前秘書長蘇起。(本報資料照片)

那一年，我在世界日報／蘇起憶世報 如及時雨 像大補丸

2026-02-10 01:30
謝德慶在工作室。(記者鄭怡嫣／攝影)

行為藝術家謝德慶 跳船來美 將生命變作品

2026-02-12 01:00
（圖／AI生成）

當我真的老了

2026-02-07 01:00
雕塑家曾文棣近年的創作，以留住華人身影為主，尤其是早年移民美國的華工，希望透過這系列作品，讓華人對美國社會的貢獻不被遺忘。（記者戴慈慧／攝影）

雕塑藝術家曾文棣 以泥為筆 刻移民故事

2026-02-11 01:00
世界日報董事長王文杉(中)與總管理處總經理張漢昇(左起)、副董事長李厚維、社長張宗智及執行董事李德怡共同切蛋糕慶祝世報50周年。(記者許振輝／攝影)

世報50歲生日快樂 分享2個小祕密

2026-02-10 01:29

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了