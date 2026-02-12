老師，您不可以這樣（一六）

我的頻道

韓秀
《彌賽亞》，基督徒心目中的聖樂頓時響徹雲霄。靜馨望向牧師，牧師的淚水正滾滾而下。

曲終，拉斯洛站起身來，對著祭壇深深一躬、對著牧師深深一躬、對著現場數百位教友深深一躬，這才走到靜馨身邊坐了下去。第一次牽起她的手，只用口形表示：謝謝您！靜馨回報溫暖的微笑。

「阿門」聲中，牧師完成了這場遠遠超過預期的聖誕彌撒，搓著雙手前來跟拉斯洛道謝。拉斯洛拿出紙筆寫下三位調琴師的大名同電話號碼：「他們都是一等一的調琴師，他們會讓您那台琴的聲音成為天籟，您放心。跟他們聯絡時，就說是我介紹的，他們絕對盡心盡力……」牧師歡喜無限，連連道謝。

此時，教友們蜂擁上前，邀請拉斯洛再彈一曲，拉斯洛笑道：「柴可夫斯基的《胡桃鉗》好吧？」於是他們緊緊擁著拉斯洛回到鋼琴邊，在歡快的小步舞曲的樂聲中，牧師在大門口送別教友。靜馨坐在原位上靜靜欣賞拉斯洛的琴藝，手指微動……

終於，靜馨同拉斯洛告別教會，驅車回家。一進門，靜馨就指揮滿頭霧水的拉斯洛，調整本來是家庭間的家具，將長沙發換成小沙發，將壁爐附近的條案搬到了書房，將客廳的花架移到了家庭間的長窗下，把電視機請到了客廳裡。一切就緒，門鈴響起，拎著工具箱的牧師站在門外，「感謝神，府上大門是雙開門，我不用把門卸下來了……」

拉斯洛看到了牧師身後的兩個人，正在把包裹好的一個大東西從卡車上卸下來，心中大動，一個箭步飛奔出去。回來的時候，懷中抱著鋼琴的三隻腳。（一六）

