老師，您不可以這樣（一四）

「搬到我那裡去吧！樓上有四個臥室，你可以有一間，隔壁就是你的浴室……」靜馨下定決心，這樣坦誠邀約，無意中不再用敬語。

「我怎能付得起您的房租？」拉斯洛慌了。

「元月一日起，每月付我一百元美金。如何？」

「謝謝您！」拉斯洛從床下拉出一個行李箱，打開來，靜馨看到裡面是摺疊整齊的內衣、睡衣與襪子，還有一只鞋袋。拉斯洛把鞋子套進鞋袋，三兩下就把襯衫、西裝、手帕整齊疊放進去，一副搬家老手的模樣。

靜馨拿起那本書，跟拉斯洛說：「我們在圖書館還掉這本書，我的藏書中有更好的版本。」拉斯洛感激地點頭稱謝，穿上大衣，跟著靜馨，下了樓。在披薩店的櫃檯上留了言，說明自己找到了住處，感謝了大家的照顧，祝福了新年。這才關燈、關門、將行李箱放進「林肯」後車廂，騎上摩托車，跟著「林肯」前往市立圖書館還了書，再前往新居。

這一個晚上，他們吃了靜馨燒的西班牙海鮮飯。又在書房裡聊了好久。拉斯洛望著書房裡的半壁江山屬於植物學，對著靜馨深深一躬。又從另外半壁江山中，抽出《藏書之愛》、《書的歷史》、《大仲馬俱樂部》和《風之影》，一邊說：「您這裡真是人間天堂！」靜馨會心一笑，並不答言。

靜馨知道拉斯洛會開車，也有駕照，互道晚安之時，就跟他說：「天氣寒冷，明天晚上你到酒店彈琴，就開尼桑。明天早上，我到教堂望彌撒，你要不要同去？」拉斯洛快樂地表示，毫無問題。

靜馨不知道的是，拉斯洛走進了他的房間，把四本書放在書桌上，把衣服掛進了壁櫥，鞋子放在鞋架上，從箱子裡摸出了內衣之類，放進了五斗櫃裡，摸了摸鋪了厚被子的床鋪。（一四）

