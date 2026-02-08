我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

去問愛麗絲（三三）

桑文鶴
聽新聞
test
0:00 /0:00

「那我怎麼記得，他一直對你都挺好的啊？你們倆也沒吵過架，也沒紅過臉的。」

「那是在你面前，你要學習、要高考，我就算心裡再苦、再難受，不也得裝得跟沒事人一樣嗎？」廖秀怡說，「一碼歸一碼，我和你爸之間的恩怨，那是我們的事，不妨礙你和你爸的父子之情。你爸把你看得很重，總是說為了你，讓他幹啥他都願意。所以你長大以後，我也不敢跟你聯繫得太勤，就是怕你爸不高興。不過我這輩子也就只有你這一個孩子，我在這邊不管掙多少錢，我都給你攢著，將來都是你的……」廖秀怡的聲音也有點哽咽了。她努力整理了一下自己的情緒，「今天我跟你說的話，你也別給你爸說，省得你爸又多心。你爸那人啊，就是心思太重。」

吳華鋒掛了電話。他忘記自己是怎麼開車回到家裡的，他只是覺得很累，他想好好地睡一覺。

9

第二天，吳華鋒起床，拉開窗簾，外面的世界，什麼都沒有改變，天上沒有落下燃燒著的火球或巨大的冰雹，地上也沒有裂開吞噬一切的大縫。世間萬物依舊按照過去的法則和規律運行，往昔的一切都還在繼續。吳華鋒默默地發出嘆息。

新公司通知他去辦理入職手續，路上，他接到了黃警官的電話。

黃警官說：「我聯繫了卓正仁服刑時候的獄警，那邊反映的情況是，卓正仁是模範犯人，減刑了好幾次。出獄以後，定期到負責他的片警那報到也很準時。後來他好像幹過不少活，在建築工地幹了好些年，期間也沒生事，接觸過的人都說他人挺好。」（三三）

高考

上一則

罹患帕金森氏症仍每天畫18小時 程延平揮灑山水禪意

延伸閱讀

去問愛麗絲（一三）

去問愛麗絲（一三）
去問愛麗絲（一二）

去問愛麗絲（一二）
去問愛麗絲（一一）

去問愛麗絲（一一）
去問愛麗絲（一○）

去問愛麗絲（一○）

熱門新聞

達明機器人營運長黃識忠強調，自動化技術真正要解決的是產線痛點，而非展示效果。(記者黃義書╱攝影 )

科技界下個明星「人形機器人」 達明黃識忠致力解決產線痛點

2026-02-01 06:00
愛羅在電影《大頭仔》中飾演歌手。（圖／愛羅提供）

夢的衣裳（上）

2026-02-04 01:00

揪團旅行防失智

2026-02-06 01:00

受騙進行時

2026-02-05 01:00
（圖/123RF、AI協作生成）

字跡如人

2026-02-02 01:00

溫柔的時光

2026-02-02 01:00

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能