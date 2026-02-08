老師，您不可以這樣（一二）

拉斯洛不失時機地問道：「那是黑胡椒嗎？」

「那是松露。」靜馨回答，然後她看到了一張陶醉至極的笑臉。

加進了米飯、切成細粒的烏魚子、幾滴松露醬油、一些蔥花。片刻之間，香噴噴的烏魚子炒飯上桌了。打開燜燒鍋，靜馨將熱氣騰騰的蘑菇羹盛在兩只湯碗裡，端了過來。看到拉斯洛低頭聞著飯與湯的香味，好一會兒才抬起頭來，眼中淚光閃爍。

「台灣的家常便飯，希望你吃得慣。」一邊在心裡想，此人若是過得了烏魚子這一關，大約什麼菜都沒有問題了。心中一寬，露出了欣慰的笑容。

這一晚，他們聊了很久，靜馨告訴拉斯洛，數年前，她曾經有一個結婚的機會，對方是生物學家、同事多年，鰥居多年，最後仍然沒有成功。「一位好人，但就是沒辦法再次進入婚姻。退休 之後，搬到了南方，把這輛『林肯』留給了我。其實，我並不需要，我有開了好多年的『尼桑』。」靜馨這樣說。拉斯洛深深點頭，表示理解。

待他們開門出來，寒風撲面，對街植物園 湧出許多看燈的大人、小孩。拉斯洛說：「莉薩就是在這裡認識您的嗎？」靜馨點頭。兩人各懷心事，又站了一會兒，靜馨這才開車送拉斯洛回到披薩店。

●

聖誕夜，教會牧師來電話，問她聖誕節 早上，會不會來教堂望彌撒。她想了一想說，很可能還會帶一位朋友來，一位剛剛認識的鋼琴師。，牧師非常高興……

掛了電話，她便開車前往那家披薩店，想要問一下，拉斯洛願不願意到教堂慶祝聖誕……店裡正忙得熱火朝天，她靜靜觀望，發現拉斯洛正在極為精準地摺疊披薩盒，動作極快。（一二）