我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔數學家丘成桐扯上艾普斯坦？哈佛校刊：曾協調建清華波士頓分校

美欠22億聯合國快破產 川普：我打幾通電話就能讓其他國家掏錢

老師，您不可以這樣（六）

韓秀

走出門，將這封聖誕卡放進信箱，豎起小紅旗，提醒郵差先生帶走這封信。不知何處飄送來溫暖、恬靜的聖誕樂聲、歌聲。靜馨想到，莉薩同她的朋友們留下的最後一個信息是關於麗池酒店鋼琴師的，麗池這樣近，換換衣服，去喝杯下午茶，善待自己一次，也許是個好主意。

麗池置身於全美國最昂貴的商場中心，節日期間，自然是璀璨無比。上得綴滿燈飾的商場三樓，才能見到麗池酒店優雅的入口。

帶位小姐親切地安排靜馨在一張小桌旁落坐，將她的大衣、帽子掛起來，順便問她喝什麼茶。靜馨打開手包，取出西洋參茶包，囑咐道：「滾水沏一壺，謝謝你。」

一時半會兒，茶和點心都送來了。身穿白襯衫、黑色西裝外套的鋼琴師健步出現。滿頭灰色頭髮鬈出大的波浪，披在前額上，規矩地微笑點頭，在史坦威三角鋼琴前坐了下來。栗色的雙眼直視前方，神色專注，舉起雙手，重重落下，竟然是李斯特B小調鋼琴奏鳴曲，靜馨高中畢業前夕參加鋼琴獨奏比賽的得獎作品……

多麼難，詮釋這位匈牙利作曲家的作品；多麼難，表述浪漫時期最偉大的鋼琴奏鳴曲對人生的探究。靜馨雙手捧著滾燙的茶杯，閉上眼睛，讓那艱深的音符一次再一次在心頭顫動，一層層揭示出音樂家、鋼琴師、聽眾的心靈感悟。

半小時的這一版停止了，觀眾席上響起禮貌的掌聲。靜馨手裡的茶已經快要涼了，她依依不捨地從樂聲裡掙扎出來，睜開了眼睛，赫然發現坐在她面前的鋼琴師正關切地望著她：「您還好吧？」這個問題問得真好，是知己者才會提出的問題。

周遭衣著光鮮的茶客們又開始了愉快的閒談。靜馨看著面前的鋼琴師，微笑著，點了點頭。（六）

上一則

科技界下個明星「人形機器人」 達明黃識忠致力解決產線痛點

延伸閱讀

根根不息，別有天地

根根不息，別有天地
捷克聖誕市集 重現藝術家筆下世界

捷克聖誕市集 重現藝術家筆下世界
6青少年法拉盛連環搶劫 警方通緝

6青少年法拉盛連環搶劫 警方通緝
威廉王子曬1家5口燦笑聖誕卡 旁邊開滿水仙花 代表1意義

威廉王子曬1家5口燦笑聖誕卡 旁邊開滿水仙花 代表1意義

熱門新聞

在捷克國家博物館舉辦的「故宮文物百選及其故事」特展中，翠玉白菜的女主人瑾妃首次跟翠玉白菜同框。(記者陳宛茜／攝影)

身世揭曉 故宮的翠玉白菜和肉形石竟是同一個主人

2026-01-28 19:16

淺談黃昏之戀

2026-01-29 01:00
達明機器人營運長黃識忠強調，自動化技術真正要解決的是產線痛點，而非展示效果。(記者黃義書╱攝影 )

科技界下個明星「人形機器人」 達明黃識忠致力解決產線痛點

2026-02-01 06:00

愛情風險備註

2026-01-28 01:00

追憶摯友邵華強(上)

2026-01-29 01:00
(圖／陳完玲)

山間裡的鋼琴聲

2026-01-27 01:00

超人氣

更多 >
網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬
澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」
國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲

國民姐夫兩樣情 具俊曄走不出喪妻痛 AKIRA放閃林志玲
解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大
川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席

川普幕僚大婚 MAGA要角齊聚海湖莊園 馬斯克罕見攜伴出席