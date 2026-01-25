我的頻道

桑文鶴
他猜不透這人，但確信這個人身上，一定有著讓人心驚的祕密。

他站在樹後面盯著那個男人，不一會，就看見姊姊從單位裡出來了。她的手裡沒有東西，卻從那男人手裡接過了一個塑料袋，從裡面拿出一個像是街邊小吃的東西咬了一口，然後笑了。

那是吳華鋒已經很久都沒有從姊姊臉上見到過的，真正舒心的笑。

這人到底是誰？

第二天一早，吳華鋒就跑到城中村裡四處打聽。整整一個上午，一無所獲，垂頭喪氣的時候，一個在村裡四處遛達的老漢湊過來，打量了吳華鋒一番後，又神祕兮兮地問他，為啥要打聽住這個院的人？

吳華鋒也沒有力氣再撒謊，直說自己那一直未婚的大姊處了個對象，年紀挺大了，就住這。他做為娘家人有點不放心，才過來打聽的。

看著老漢欲言又止的表情，吳華鋒又說：「我這大姊一直沒處過對象，別看年紀不小了，但人特別單純，我是怕我姊吃虧。」

老漢表示理解地點點頭，四處看看，才壓低聲音說：「以前這院兒空了好多年，老頭、老太太早就沒了。現在住這院的人，以前的很多年都沒在這住。」老漢有點猶豫地說：「按理說，我不應該管別人的閒事，但我覺得你擔心你姊，這是好事……這人吧，以前坐過牢，出獄以後也有好久沒在這住，也是最近這兩年才回來的。」

「坐過牢？」吳華鋒的腦袋嗡的一聲，「為了啥？」

「殺了個人。」老漢的聲音壓得更低，「一個女的。」

「那，那人叫啥？」吳華鋒問。

「姓卓，叫卓正仁。」老漢嘆了口氣，「現在這村裡住的大部分都是租戶，以前的事沒多少人知道了。也幸虧你來打聽了，你可得把你姊護好了。」（一九）

