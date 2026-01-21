我的頻道

女兒書（四二）

章緣
何文鈺舔了舔唇，彷彿自己也跟著吳嵐和靜芳走進樹叢，尷尬又刺激。她腦裡浮現自己衣服被猛力拉開，男人熱烈愛撫她的乳房。那是個陌生的男人，黝黑、壯實，有點粗魯。

大個頭埋進小個兒胸前，小個兒扭著往後仰，但很快就把他推開，低聲說什麼。兩人整理衣服，大個兒攬她的腰彎身走出去。

何文鈺提起的心放下了，兩腿也鬆開來。

他這時發現，她的手還被他握在掌心，又濕又涼。他將她一把拉入懷，她睜著受驚小鹿般的圓眼睛，臉上出現兩團紅暈──兩個小太陽。他吻住塗了口紅的唇，手試探性在她身上摸索。雨衣礙事、外套襯衫礙事，她的胸前軟綿綿，沒有穿胸罩……

啊，何文鈺驚覺，原來這不倫關係還沒完。見證別人的不道德，把兩人也推過界了！她抱著比剛才更熱烈的期待讀下去。

靜芳的喘息聲催促他、鼓勵他，他此刻方知自己早就喜歡這個小同桌。少年懵懂的情意倒流心頭，帶來強烈渴望。正探手到衛生衣下時，遠處爆發一陣騷動和歡呼：出來了，太陽出來了！

兩人從迷夢中驚醒，被推開或是自行跳開，火速整理好衣褲，雨衣帽沿拉低，悄悄繞出去。

山間煙霧全散，又來了幾輛小巴，平台上多了很多遊客，舉著相機。吳嵐朝東看，強烈的白光，肉眼無法直視。

有人拍他肩。「來，拍張照！」

黑哥和悅悅笑咪咪，沒有穿雨衣。所有人都脫掉雨衣了。兩人慌忙扯下雨衣，靜芳站到黑哥身旁，旁邊是悅悅，然後是他，四人拍下一張難忘的阿里山看日出……

父親的小說裡常寫到性，這點她早就知道了。高中初次翻開父親的小說，裡頭一大段、一大段性愛描寫，讓她瞠目結舌。（四二）

阿里山

多守位球員

