他一直沒向任何人傾訴，因為他對世界失去了信任。

但是今天，傑夫想起了一位曾經憂鬱易怒的表弟，如今煥然一新，平靜祥和，散發著他所能理解的愛。

傑夫雖然很久沒有和表弟聯繫，但是有一天在路上看到他，遠遠地就能感受到他的轉變。

那天，他並沒有上前去和表弟說話。今天，他決定起拿起電話打給表弟。

傑夫覺得，如果這是他活在世上的最後一天，他很願意把最後的幾句話留給表弟。

「我不想活了。請對我說一句能夠阻止我自殺的話。」傑夫拿起電話就直言。

表弟沉默了很久，緩緩地說：「我實在想不出任何話來。我找不出任何理由阻止你。」

傑夫哭道：「你對我說的是真話。我已經很久沒聽過一句真話了。」

傑夫戒了酒，開始生活。

5 消失的洞穴

菲力登山的時候，在一個山洞裡迷路了。

他試圖尋找出口，卻似乎越陷越深，陷入了一條無盡的隧道。

菲力用盡了所有的光源。火柴沒了，手電筒不亮了，手機也沒電了。

他以為自己被完全的黑暗包圍，直到一絲微弱的光亮出現。

菲力不知道這光從何而來，但這是他僅有的光源。他試圖藉著這一點光，尋找任何能夠幫助他脫離困境的線索。

突然間，菲力看到眼前的岩石上有一個凹痕，形狀像一個人體的輪廓。

他走向岩石，倚靠在岩石上，發現自己的身體和凹痕完全吻合，就像這是為他量身訂製的一樣。

岩石自動滾開，一道強光照了進來。有了這樣的光，隧道不再是隧道了。

菲力之前以為的洞穴並非一個封閉的空間。他很快就走到寬闊的草地上。

菲力這才發現，無論是洞穴、亮光，或是釋放他的聲音，都是他自身意識的迴響。

6 公園裡的聖誕樹

薩賓娜住的附近有一個小公園，公園中央有一棵松樹，從來沒有在聖誕節 被裝飾過。

薩賓娜稱這棵樹為「聖誕樹」，因為周圍沒有其他的松樹。

「你是我的聖誕樹。」薩賓娜對松樹說道，她看到樹點了點頭。

薩賓娜每年都會到公園看松樹，只是為了對樹說這句話，並看它點頭。

二十年後，薩賓娜把羅傑帶到了她小時候經常去的公園。

「這就是我的聖誕樹。」薩賓娜對羅傑說。

那年聖誕節，薩賓娜和羅傑在她的聖誕樹前，舉辦了婚禮。

這是薩賓娜的聖誕樹第一次有了聖誕裝飾，而且是由薩賓娜親手打扮。

7 庭院裡的雪人

大雪之後，薇薇在庭院裡堆了一個雪人。

「真是一個美又帥氣的雪人！」薇薇很滿意。「跟每個路過的人打招呼哦！」

「好大、好高的雪人！」一個小朋友說。

「矮矮胖胖，好可愛！」另一個小朋友說。

「大雪球欸！」第三個小朋友呼道。

經過兩天升溫，雪人變了模樣。

薇薇到庭院看望雪人，站在一坨小小的雪堆旁邊，還是看到美麗又帥氣的雪人。

「真是一個好雪人！」薇薇很滿意。

8 睡在棺材裡的人

托尼以為自己死了，非常欣喜。

自從托尼再次陷入深度憂鬱後，他每天都睡在棺材裡。他不進棺材會失眠，進棺材至少能說服自己：明天也許不用醒來。

托尼之前憂鬱症 較嚴重的時候，每天都不敢睡覺。因為每次一睡著，即使只是幾秒鐘，都會馬上做噩夢，噩夢內容比任何見過、聽過的事情，都怪誕與暴力。

但是托尼也害怕起床，因為起床之後，看到的還是噩夢。時時刻刻都有一種迫害感，不是覺得自己在迫害別人，就是覺得別人在迫害自己。

托尼每天睡眠時間都無法超過兩個小時，直到一位同事注意到他臉上的疲憊，建議他去看心理醫生。

「別再忍受了。」同事說道，向他講述了自己的經歷，以及他兩次患上憂鬱症，兩次都服用抗憂鬱藥物的經歷。

托尼去看了精神科醫生，得到了診斷和處方。他服藥之後，覺得自己還能繼續生活一段時間。

然而，不明白痛苦的根源，痛苦總是近在咫尺。

時鐘明明寫著才過幾分鐘，他卻總是感覺過了好幾天、好幾個小時、好幾年，甚至經過了幾個世紀。

終於有一天，到處戰火蔓延，許多城鎮化為烏有。

托尼睡著了。但是當他醒來時，卻無法確定自己是否沉睡過。

他發現他從一個木盒子裡爬出來，但他不知道那是棺材。周圍有高大的樹木，草木蔥蘢，鮮花盛開。

憂鬱就像一個自我毀滅的虛假世界，點火自焚了。

托尼安然無恙。（下）