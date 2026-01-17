我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陳芳命案華男兇嫌出庭 稱獄中受欺負

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

夢見故去的人（五）

陸蔚青
聽新聞
test
0:00 /0:00

老張說：夢見什麼了？小艾沒說話，坐著靜了一會兒，說夢見你媽出遠門，然後我們就告別了。

老張坐在暗影裡，沉默良久，起來給他媽又磕了三個頭。小艾說：你放心吧，趕上了，沒耽誤上船。

上午老張要去看牙，小艾的腰疼走不了，只好跟他一起去店裡上工。小艾不會開車，她小腦有問題，下垂，運動神經不健全，學了好幾年，也沒學會。到中午老張回來，要把她送回家。小艾說不用，要自己走回去。

這一走實在艱難，走走停停，半個小時的路，走了一個半小時。終於到了家，又累又渴，吃點東西就睡了。這時候小張打電話。他住院醫生之後，要去做一個博士後流動站，申請了溫哥華，那邊說他是第二個，而他們只需要一個，很遺憾。第二個申請的是亞伯達，那邊說他是他們最想要的人。小張很高興，特別打電話告訴小艾。

小艾睡得迷迷瞪瞪，沒接小張話茬。小張很敏感，說我怎麼覺得你不太高興。小艾說高興，祝賀你。於是岔開話題，給他講了半夜做夢的事。

小張說：你以前是個僧侶吧，都說前世是僧侶的人通靈。

小艾說她自己也不知道，只是覺得這事有意思。

4

小艾夢見故去的人不只一次。有一次在江西工作的叔叔回哈爾濱，走了之後，爸爸就像變了一個人，脾氣暴躁得很，把她和弟弟都攆出家門，她只好去同學家過夜。

晚上她就夢見了死在江西的奶奶。奶奶說她要一個廟，還要一雙鞋。那是小艾第一次夢見這樣的場景，又驚又嚇，跟老張說了，老張也不懂。

午休時跟同事說，有個大姐在這方面有經驗，說去南街那邊，有個大仙懂這個。小艾和老張就去了，街上站著些閒人，見到他們就問什麼事，然後把他們帶進屋裡。（五）

上一則

台保發中心總經理詹芳書：讀「永遠的山」累積深遠力量

延伸閱讀

意難平（四七）

意難平（四七）
「覺悟」一路同行 僧侶為和平而走66天抵喬州

「覺悟」一路同行 僧侶為和平而走66天抵喬州

佛教僧侶隊伍24人+1狗為和平而走 德州出發69天抵喬州

佛教僧侶隊伍24人+1狗為和平而走 德州出發69天抵喬州
江西隆萊生物製藥廠發生窒息意外 3死3送醫

江西隆萊生物製藥廠發生窒息意外 3死3送醫

熱門新聞

輪椅六十天

2026-01-13 01:00

活到八十八

2026-01-10 01:00
「2028書店從街頭消失」作者小島俊一認為在AI時代可以存活的書店，將是「不只是賣書」的書店，提供與閱讀相關的體驗，將是書店能夠存活的關鍵。（記者陳宛茜／攝影）

2028書店將從街頭消失？30位日本出版人敲警鐘 再不改革書店就會消失

2026-01-13 17:26
松恩峽灣與峽灣上的Stegastein觀景台。

世界盡頭與冷酷仙境

2026-01-13 01:00

人生總有短路時

2026-01-10 01:00
作者母親與三個子女合影。

我的母親

2026-01-13 01:00

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議