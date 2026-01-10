許一鵬問了她們搬回老家的情況，在哪裡讀書、住哪裡，還告訴她，準備給半畝出傳記。「你媽媽很能幹，膽子也大，以前都是她陪我去大陸談版權。我們把半畝的書推過去，簽了大陸當時最有名的幾個小說版權。」

許一鵬在書櫃裡找出一本發黃的舊書，淺綠封面上簡體字寫著《台灣作家小說選》，翻開目錄頁，指給她看：「你看，這是1983年出的書，當年台灣有名的作家都有了，半畝，選了好幾篇。他們那裡研究台灣當代文學的，已經知道他了。」

許一鵬對著舊識的女兒談興大發：「兩邊的閱讀口味不太一樣，那時候他們讀純文學的人很多，文學雜誌影響力很大，他們對我們這邊的書也很有興趣。我們呢，主要是引進文史哲，他們要我們的藝術設計、教育心理、兒童文學，當然也要小說。半畝的作品有代表性，時間跨度夠長，而且，他出生在寧波呀，他們很有興趣，出了一些學術研究論文，風評也不錯。他們還邀請他去訪問，全程招待，寧波、紹興、杭州、江浙一帶走一圈，那裡山靈水秀，風景很好。」

許一鵬笑咪咪看著眼前的女孩，彷彿看到當年的左右手小曾。「我們這本傳記，到時候你來幫忙？」

「好啊！」曾芳恬兩眼放光。

「當年半畝去大陸訪問，也是你媽媽陪著去的，一眨眼都快三十年了。她如果來台北，我請你們吃飯。她現在做什麼呀……」

編輯在門口輕敲兩下，「社長？」

「哦，知道了，小小曾，我們有空再聊。」

許一鵬把半畝2000年後出的書，送了她一份。

那天，曾芳恬回到宿舍，暑期留校幫教授做研究計畫的室友一見她便說：「約會去了？」

「約什麼會？」

「看你滿面春風，男朋友送你一袋什麼？」（三一）