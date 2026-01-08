「這個趙波，他經常不在辦公室嗎？」當主動提及這個名字，米亞感到自己的聲音在發抖。

「沒有啊，」徐卉笑著說，「他正好今天家裡有事。」

聽到「家裡」兩個字，米亞心裡一驚，那會是什麼事？她很想知道趙波家裡究竟出了什麼事，但徐卉並沒有馬上往下說。酒精讓她神情飄忽，眼神似在夢遊。

「他家裡沒什麼事吧？」過了一會兒，米亞實在忍不住了。

「哦，是他媽媽……」徐卉忽然斟詞酌句起來，「也沒什麼，聽說摔了一跤……應該不要緊。」

米亞瞬間鬆了口氣，她還以為什麼事呢，只是摔跤啊！這的確不算什麼大事。

徐卉忽然起身，手指揉搓著太陽穴，似乎很不舒服。

「對了，你倆是怎麼認識的？」徐卉忽然轉身問道。

「誰？你是問我和趙波嗎？」米亞不解地看著她。

「嗯，他是一個不太容易接近的人，朋友很少。」徐卉若有所思地說。

「我在雜誌上看到他的徵友廣告，用的還是化名……」米亞不好意思複述那段廣告詞，她相信就是那段話打動了自己，讓她提筆給他寫信。除了信，她不想透露更多。

「那是什麼時候的事？」

「大概一年前吧……」米亞想起趙波和她說過，他同時收到很多人的來信，但後來，他只給她一個人寫信了。

「哦，一年前，我知道……」徐卉頓了頓，似乎想起別的事。

「我其實並不了解他，我們……也沒見過面。」那一刻，她居然撒謊了。不知為什麼，她並不想告訴眼前這個女孩實情。（五）