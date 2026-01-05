那晚，我睡得不踏實。第二天早上，他的試探和我的姑息大概不是主要原因，兩個久曠的中年人依然有生理需求，身體控制了大腦，我們都有點失控。

很久、很久沒有過那樣酣暢淋漓的性生活，從根本上改變了我的心態。我從來都不知道，我們倆分開的這些年，在那方面都各有進步。

我不再拒絕他過來給我做飯，也不反感他在我的家裡，如同男主人那樣熟絡。我還是冷冷的性子，不大聊天。我是文科生，家裡的書下輩子都看不完，當我沉浸在精神不夠正常的作家們營造的世界中，他在廚房裡做他的物理分割和化學反應實驗。他愛做飯，我允許他來我家做菜，他情願，我樂意。這似乎沒什麼不好。

我是湖南人，卻不喜吃辣，也不喜歡吃亂七八糟的下水和雞爪、鴨翅膀、兔頭之類複雜的口味和零件。我的口味更接近外婆那邊的廣東味，喜歡魚鮮蝦蟹和貝殼類。孫景睿學了不少江西菜式，經常做他拿手的小炒肉、燉火腿和江西竹筍湯，會記得白灼一碟青菜，澆上一點點紅蔥油和生抽。

我沒問過他交往的女朋友怎麼回事，他也不打聽，我差點就結婚的前男友為什麼突然決裂。我們從未像這樣過過日子，像一對真正的夫妻。他做飯、我看書，我打掃房間，他洗碗、擦灶台。小電器壞了，我喊他修理，去菜市場時，我負責選，他付錢拎袋子。我揣著手往家走的路上，總是心不在焉，他要看路，也要看著我別走錯了路。

春天回來時，我們三個人在家裡吃飯、出去吃飯，或者出遊。春天再也沒問過我們怎麼回事，我也沒給她解釋過。孫景睿有沒有給他女兒說過什麼，我並不關心，也懶得問。他們父女一直比我們母女親密一些。（四七）