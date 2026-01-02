我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

意難平（四四）

王婷婷
聽新聞
test
0:00 /0:00

春天和孫家不熟，也不親。她和外公、外婆感情更好一點，也僅限於他們生病前回來了三、四趟，陪他們吃了幾次飯，回答他們每次見她都會問的那幾個問題。她不怎麼主動說話。和我一樣，我們母女都不愛說話，我們最多讓表情表露出立場和態度。

孫景睿喜歡講話，沉默就代表冷戰和不滿。他最怕我沉默和沉臉。

「他們年紀大了，什麼都不求了。他們總說，不得病就行了。養點雞鴨自己吃，種的菜夠自己吃，每年賣幾千塊錢的橘子就夠用了。」

「哦，那挺好的。」

孫景睿不可置信地回過頭看了看我。

沒想到大圍山的民宿很受歡迎，網上看到的這一家只剩下一間房了。他抱怨道：「我打過電話說要兩間的，你們怎麼能這樣？」

「先生，抱歉啊，我們以付過房款為準。只是電話裡說了的話，我們會盡量留著。但您也知道，有些人電話說了，到時候也不來。我們訂金都收不到，還留著房間，一年到頭就做幾個節日，小本生意虧不起。」

孫景睿到底是大學老師，不好再說什麼。他有些窘迫，擔心我誤會他故意這樣，問：「那我再搜一家，咱們去看看。」

老闆娘嗲兮兮地回他一句：「大過節的，別家不一定有空房。一會兒再來人，這一間也是誰先付錢給誰。」

孫景睿急了，想說什麼，我按住他的胳膊：「就這一間吧，我帶了安眠藥的，不影響我睡眠。」

老闆娘見多識廣，對我們這一對奇怪的中年男女沒什麼好奇心。她俐落地找出門卡和pose機擺在櫃檯上。我摸出手機打開了支付寶，孫景睿這才從震驚中回過神來，他老土，不怎麼用手機支付，趕忙要從隨身攜帶的包裡翻他的破錢包。（四四）

支付寶

上一則

寄信

延伸閱讀

中台禪寺爆性侵 師兄迷姦師弟8次還錄影 判刑7年4月

中台禪寺爆性侵 師兄迷姦師弟8次還錄影 判刑7年4月
禪修班變調？中台禪寺師兄下藥性侵師弟8次 重判7年4月

禪修班變調？中台禪寺師兄下藥性侵師弟8次 重判7年4月
「江南大叔」PSY爆非法取得藥物 經紀公司遭韓警搜查

「江南大叔」PSY爆非法取得藥物 經紀公司遭韓警搜查
羅晉、唐嫣一起扔垃圾再牽手回家 網：分明是老夫老妻

羅晉、唐嫣一起扔垃圾再牽手回家 網：分明是老夫老妻

熱門新聞

清朝八位皇帝的寢宮「養心殿」，歷經十年的研究性保護和系統性修繕，將於26日起重新對外開放。（取材自北京故宮博物院官網）

看見雍正御筆 清皇寢宮「養心殿」10年修繕 26日起開放

2025-12-25 01:07

士官長的眼淚

2025-12-24 01:00
（圖／阿力金吉兒）

不管你是什麼樣子（上）

2025-12-30 01:00
林書豪在粉絲見面會心情輕鬆。（記者曾原信／攝影）

林書豪退休／再添家族成員？林書豪賣關子

2025-12-28 03:20

挪威機場驚險記

2025-12-26 01:00

不幸中的萬幸

2025-12-31 01:00

超人氣

更多 >
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭