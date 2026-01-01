陸曉雯撇嘴，拜託，這個橋段用過，不要這麼老套。你是不是覺得我這個女人歪得很，買衛生巾、聊要飯？李總說沒有啊，這次回來見了不少人，說來說去都是些套話。隔了這麼多年回江城，一點感覺也沒有，有些失望。雖然和你就幾個小時，聽音樂、吃兔肉，抵得上別處幾天。剛才你在前面走，我跟在後面，我想無論你帶我到哪裡，總不會錯。

陸曉雯說李總真會說話，要不你怎麼就成了老總，我還是家庭婦女。陸曉雯想李總周四回北京，這筆外財還有結餘，不甘心，咬了牙問，李總下周三上午有沒有空？李總說可以有空。陸曉雯笑，我想再請你幫個忙。周三上午十點半，萬達廣場靠濱江大道有個農村信用社，你在門口等我。你要有事可以不去，不必勉強，也不用給我發消息道歉。要是天氣不好，颳風下雨，我不會去，你也不用來。

李總笑，你這麼一說，我倒真想看看你要幹什麼。

陸曉雯說放心，違法亂紀的肯定不會幹。正好來輛出租，周三上午十點半，萬達廣場農村信用社，去不去隨你，不用給我發信息。

陸曉雯招手攔下車，看著李總上車，離開，站在原地發呆。想自己神戳戳的，難為男人這麼包容。

陸曉雯回到家，老公問怎麼回來這麼晚。陸曉雯說今天真巧，音樂會碰上一個三中的校友，從北京過來，後來一起吃的兔肉。老公說你總算吃著兔肉了，北京校友沒聽你說起過？

陸曉雯沒接話，看看女兒，睡得香，問老公晚飯是在媽家吃的？老公說在媽家吃的。女兒想吃快餐，我沒讓她吃，還看著她寫完作業，今天一天沒看平板。（一○）