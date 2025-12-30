巷子裡的老貓很自由（中）

我的頻道

林昀臻
圖／趙梅英
圖／趙梅英

阿公送的石斑魚肉質十分鮮嫩，但不能大口咀嚼，必須用舌尖仔細試探，挑出最細魚刺，並圈起了嘴唇剔除，再細細品嘗鮮美。聽見阿爸的話語，我茫然地點著頭，為這間老店終於迎來的新生表示樂見其成。

「老店面已經六十幾年了，站在旁邊新蓋的透天大樓旁顯得格格不入。」阿爸繼續說：「管委會已經開過多次協調會，老店不如整修改裝後出租，讓阿公住樓上，樓下收店租。這樣商圈的市容更整潔。」阿爸灌下一整罐啤酒，認真地說著。

這樣的話不知道阿爸已經跟阿公說過多少次了。阿公一邊餵巷口的老貓，一邊點頭表示同意。然而說歸說，老腳踏車店還是靜靜地站在那裡。

新的店面還沒一個影子，老貓照例每天黃昏過來找阿公寒暄，就像老鄰居。這市場裡的步調慢得像老貓的步伐，每一天彷彿過去的每一年，前腳剛走，後腳一陣子就這樣子繞回來了。年年月月、歲歲年年，老貓待在市場巷子口有多久了？沒有人知道，大家都認識牠，就像知道入口轉角的第三間，是一家賣雞蛋的雜貨店一樣。

直到這天下午，阿公突然跑來興師問罪，開了門就把阿爸叫了出去斥責一番。隨後我看見阿爸遞給了阿公一張通知單，他臉色馬上一沉，竟然舉頭望著天空發出長長喟嘆。

或許這一天總是要到來。阿爸懂得在這種場合應該要含蓄，機會終於來了，於是邀請阿公進門坐一坐，說是要泡一壺茶，坐下來講。

我不明白，他們這對父子即將進行什麼樣的世紀談判。爸爸叫我上樓寫功課去，但是他們在樓下泡茶的執壺聲響磕磕碰碰，把早春的青茶泡成黑普洱，顯得彼此的心緒混濁得像隔夜的茶湯。原本細緻的茶道藝術被爸爸的大手大腳，表演得像指揮交通。阿爸先喝了一口，忍住苦澀硬吞了下去。

「商圈需要更新。」爐火還沒開到最大，阿爸已燙壺繞了三圈，「已經被管委會檢舉太多次了，老舊的腳踏車擋到了巷口轉角。不如把店面整理一下重新裝潢，爸爸你住二樓，收租享清福好嗎？」

阿公當然聽得明白，但那不是他想要的答案。阿爸已經採取行動了，雖然只是搞點小動作，但已經來勢洶洶。

阿公的眉心皺得更深了，叼起一根菸，阿爸趕緊上前點燃。

「住了六十幾年，沒辦法說整修就整修 ，還需要一點時間整理。」阿公站了起來，抽著整支菸深深吸了一口，嘴唇緊閉，像是要憋死自己似的。最後無奈地長長嘆出，胸膛癟了下去、洩了氣。剩下的菸，用力戳在菸灰缸底部折斷。

我在樓上聽見鐵門「砰」地用力關上。

媽媽這時切來了兩盤水果，阿公卻已經離開了。爸爸跟媽媽說：前天叫妳幫忙找室內設計的師傅，已經找到了嗎？

「還在談價錢和看場地，但是得要看看阿爸的意思吧？」

「那間腳踏車店裡黑漆漆的，外面熱熱鬧鬧，裡面卻一點人氣都沒有。反正也就這樣子了，不如趁著商圈更新計畫，把老房子改頭換面。爸那邊我會跟他說去。」

這天放學回家，照例經過市場巷口轉角，看見阿公背對著馬路，蹲下身軀餵著老貓。他沒有看見我，而我對於阿公那天離開後的情緒一無所知。儘管明白爸爸和媽媽打的是什麼主意，但是滿腦子還是對阿公的虧欠。或許老貓是阿公現在最親近的家人，我刻意放慢腳步，從阿公身旁走過，艱難地從喉嚨擠出了一聲「阿公」，愧疚的。

阿公還是繼續餵著老貓，撫摸著牠的額頭。在貓兒也覷了我一眼後，聽見阿公「嗯」的一聲。

我聽那語調，不覺得是不耐煩。但從那突然靜止的動作，和遲疑地怔了一下，還是看得出那是面對外人才會出現的疏冷和懷疑。

老貓喵喵地叫了幾聲，吃飽喝足了，就蹲在阿公躺椅腳邊。傍晚的日市靜得像荒郊。阿公斜躺了下來，身旁的收音機不厭其煩地播著老電台。照例抽了一根香菸，這時我已經走遠了，還在盡頭轉角看著他，阿公看的卻是另一座大樓的方向。夕陽斜了下來，樓影越拉越長，終於覆蓋了老店，阿公和老貓住進了斜長的黑色陰影裡。

這天是阿公的生日，阿爸帶了一些啤酒和佐菜來找阿公。當然，還帶了特別的禮物。（中）

雞蛋

