鏡裡煙花（六）

蘇橋西
李總說謝謝，我不喝。你不是說，晚上不吃甜的嗎？陸曉雯嚇一跳，記起以前和李總說過這話。陸曉雯捧了奶茶走在前面想，一個男人，怎麼心思這麼細。

陸曉雯大聲說，到了。飯館果然是個小門臉，還算熱鬧。老闆娘坐在門口，早幾年也是個美女，臉上還殘留些驕氣。兩隻眼睛當三雙用，看手機、算帳，還抽空打量顧客。

陸曉雯走過去，看到老闆娘瞄了自己一眼，卻看了李總三眼。老闆娘喊隨便坐，掃碼點餐。兩人進去，發現空座位沒幾個。陸曉雯揀個靠裡的座位，坐下，隱隱聞見腥氣。扭頭發現座位後面的門敞開，通向後院。陸曉雯知道，這院子就是老闆行凶的現場，無數的兔子在這裡視死如歸。皺皺眉頭，想提醒李總，轉臉看見李總斯斯文文，想還是不要嚇到他。

陸曉雯說這座位太擠，要不換家館子吧。李總說，你不是說一直要來的這家館子，好不容易來了，我不介意。

陸曉雯說李總是個講究人，未必受得了這樣的委屈。李總說我哪裡算是講究人，剛才還和你討教要飯的事。陸曉雯聽見要飯，笑，說開玩笑的。李總說真的，如今吃飯、K歌能拉一堆人。要找個志同道合一起要飯，才是件難得的事。

陸曉雯不接他的話，拿出手機掃碼，說我自作主張點黃燜兔。饞兔肉好多年，我老公不肯來，生完孩子又忙。你吃過兔肉？李總說聽說過，沒吃過，我不記得當初江城兔肉有名。

陸曉雯說兔肉不是江城的土產，是自貢、成都傳過來的。你上高中的時候也應該有，不過不多。這季節居然有蝴蝶，來一份吧。（六）

不速之客

