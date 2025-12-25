「那你怎麼不再婚？你只要一個人，我爸就覺得，你會接納他重新回家。」

我嘆口氣：「你管好自己吧，別總想著干涉父母的人生。」

我自然有同學和好姊妹，女人們的友誼既簡單又複雜，超過三個人的圈子，大部分人都願意互相妥協、相互接納，懂得讓彼此開心的三十六計。熱鬧時真的熱鬧，一群人大聲喧嘩著吃一餐飯，說說家長里短、講講生活的小感悟。幾個小時下來就筋疲力盡，曲終人散，各自回家。

獨居久了，安靜慣了，平時都很好，就害怕小病小痛。發燒時想要一杯水，累的時候只想吃一碗麵，有些事想和人商量、商量。

有一天，馬桶的水箱漏水，修理工趴在地上搞了一個多小時。出去拿材料再返回時，覺得他二次進門，算是我的熟人了，所以他已經獲得了和我熟不拘禮的資格。看到在旁邊好奇地看他如何換水件的我，語重心長地說：「年紀大了，還是要有個伴兒，馬桶壞了能換零件。人要有個三病兩痛的，又不好隨便換新的，還是要有個人互相照應。大姐，看你瘦瘦小小的，家裡冷冷清清的，別怪我多句嘴，上個月你們家冰箱壞了，記得不，也是我過來修的。」

我不想搭腔，但我的馬桶還沒暢通，只能忍住。轉身走出洗手間時揚聲道：「師傅，我去給您拿瓶水。」

他給我演示了兩遍修好的馬桶，又殷勤地拿過拖布，就要給我拖地。我不想靠近他，遠遠地喊：「您別動、別動，我自己來。這已經很感謝了。」（三六）