意難平（三五）

王婷婷
我不讓他過來，他說是我們的女兒叫他來的。我是我女兒的媽媽，我不能那麼自私。我們的女兒還沒有結婚生子，她不能失去母親。

我沒告訴任何人我得了抑鬱症。我想念母親，我在長沙出生、讀書、工作，我沒離開過這個熱辣的城市，也沒有離開過母親。我不想讓別人看我的笑話：看吧，中年女人就不該離婚，她抑鬱了吧！誰讓她那麼任性的。我有無數理由抑鬱，惟獨和孫景睿和離婚無關。

吃了一年多的藥，我的情況略微好轉，偶爾和孫景睿一起去爬山。我沉默地跟著他走，他也沉默。他終於學會了在我沉默的時候沉默。

我給孫景睿說，我父母的房產都給了我哥，他是兒子，他家的是孫子。孫景睿的反應看不出來他毫不介意，還是有些介意，他什麼都沒說，我很感激這一點。

我對春天很抱歉，但我又不能對女兒說什麼，我相信她什麼都明白。外公、外婆到底只是外公、外婆，她從小就懂得。我在孫景睿面前也有點慚愧，我總說他的家人這裡不好、那裡不好。但他的家人以他為重，和我嫂子一樣，我只覺天經地義，甚至嫌太少。我嫂子就說了句：「那個小房子也不值錢，賣都賣不掉。」她連人情都不想擔。

8

春天告訴我：「我爸說，等你老了，他照顧你。」我皺緊了眉頭：「你能不能好好說說你爸？我們倆只是你的父母，不是一輩子綑綁的關係。」

春天嘆口氣：「你們這些老年人真搞笑，所以，我才不會談什麼戀愛。」

「我頂多算是中年人。」（三五）

虞書欣新劇「雙軌」收視暴死 大尺度親密戲救不回

女童遭虐餓死 身上13處骨折 父母是社團領袖

家人共享信用卡 藏消費風險且恐衍生贈與稅問題

劇情弱智、演技沒亮點… 虞書欣新劇「雙軌」收視不如預期

郎朗帶愛妻赴台灣 夫妻合奏音樂盛宴 重現17歲時成名作

光鮮亮麗的試衣族（下）

最美的圖書館

南柯一夢：未婚妻與我

光鮮亮麗的試衣族(上)

開刀房的午茶時光

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

