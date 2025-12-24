我不讓他過來，他說是我們的女兒叫他來的。我是我女兒的媽媽，我不能那麼自私。我們的女兒還沒有結婚生子，她不能失去母親。

我沒告訴任何人我得了抑鬱症。我想念母親，我在長沙出生、讀書、工作，我沒離開過這個熱辣的城市，也沒有離開過母親。我不想讓別人看我的笑話：看吧，中年女人就不該離婚，她抑鬱了吧！誰讓她那麼任性的。我有無數理由抑鬱，惟獨和孫景睿和離婚無關。

吃了一年多的藥，我的情況略微好轉，偶爾和孫景睿一起去爬山。我沉默地跟著他走，他也沉默。他終於學會了在我沉默的時候沉默。

我給孫景睿說，我父母的房產都給了我哥，他是兒子，他家的是孫子。孫景睿的反應看不出來他毫不介意，還是有些介意，他什麼都沒說，我很感激這一點。

我對春天很抱歉，但我又不能對女兒說什麼，我相信她什麼都明白。外公、外婆到底只是外公、外婆，她從小就懂得。我在孫景睿面前也有點慚愧，我總說他的家人這裡不好、那裡不好。但他的家人以他為重，和我嫂子一樣，我只覺天經地義，甚至嫌太少。我嫂子就說了句：「那個小房子也不值錢，賣都賣不掉。」她連人情都不想擔。

8

春天告訴我：「我爸說，等你老了，他照顧你。」我皺緊了眉頭：「你能不能好好說說你爸？我們倆只是你的父母，不是一輩子綑綁的關係。」

春天嘆口氣：「你們這些老年人真搞笑，所以，我才不會談什麼戀愛。」

「我頂多算是中年人。」（三五）