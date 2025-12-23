我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

意難平（三四）

王婷婷
聽新聞
test
0:00 /0:00

我媽去了臨終關懷病房，有人二十四小時照顧和看管。我去看她，她什麼都不記得了。她對我說：「我等了翟立明七年，我沒變心，他也沒變心，你知道嗎？」

「知道，所有人都知道。」

我媽放心了：「翟立明的中山裝是我一針一線縫出來的，和機器扎的一樣。好多人說，沒看出來是手縫的，人家以為是縣裡的裁縫扎的。」

我媽最後的日子裡，孫景睿再次過來接手。他讓我回家睡覺，千萬別吃太多安眠藥。他不知道，我早就適應思諾思了，每次都需要三粒才睡得著。他又一次幫了我很多，辦了許多我不擅長也不願意做的手續，訂購花圈、告別廳，和我哥去撿骨灰。

父親沒有了，母親也沒有了，我成了孤兒。舉目四望，除了從小就不疼愛我的哥哥，我在這個世界上唯有孫景睿和孫春天兩個親人。

媽媽去了天國，我的一大半也死了。我每天都希望，剩下的那一點點生命盡快死去。媽媽在那邊等我，我寧願給她拉風箱，聽她講她的少女時代、講父親年輕時的風采，我想念她眼睛裡的那束光。

我想不通，為什麼讓我一次又一次目睹親人被癌症侵蝕，為什麼要讓我守候著他們的生命一點點消失？

醫生說我是抑鬱症，囑咐我按時吃藥。吃完藥的我渾渾噩噩、渾身無力，大部分時間都在睡覺。曾經喜歡過我的男人、試圖勾引我的男人們都消失了，只有孫景睿時不時過來給我做菜，看著我吃，把我的冰箱塞滿。（三四）

癌症

上一則

隱身術

延伸閱讀

中台禪寺爆性侵 師兄迷姦師弟8次還錄影 判刑7年4月

中台禪寺爆性侵 師兄迷姦師弟8次還錄影 判刑7年4月
禪修班變調？中台禪寺師兄下藥性侵師弟8次 重判7年4月

禪修班變調？中台禪寺師兄下藥性侵師弟8次 重判7年4月
「江南大叔」PSY爆非法取得藥物 經紀公司遭韓警搜查

「江南大叔」PSY爆非法取得藥物 經紀公司遭韓警搜查
不曾臉歪嘴斜 60多歲女裁縫突視力模糊…就醫驚見「非典型中風」

不曾臉歪嘴斜 60多歲女裁縫突視力模糊…就醫驚見「非典型中風」

熱門新聞

中國鋼琴家朗朗（右）和愛妻吉娜．愛麗絲現身台北。（圖／牛耳藝術提供）

郎朗帶愛妻赴台灣 夫妻合奏音樂盛宴 重現17歲時成名作

2025-12-21 21:50
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族(上)

2025-12-16 01:00
（圖／江長芳）

光鮮亮麗的試衣族（下）

2025-12-17 01:00

南柯一夢：未婚妻與我

2025-12-18 01:00

最美的圖書館

2025-12-21 01:00

開刀房的午茶時光

2025-12-17 01:00

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者