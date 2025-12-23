我媽去了臨終關懷病房，有人二十四小時照顧和看管。我去看她，她什麼都不記得了。她對我說：「我等了翟立明七年，我沒變心，他也沒變心，你知道嗎？」

「知道，所有人都知道。」

我媽放心了：「翟立明的中山裝是我一針一線縫出來的，和機器扎的一樣。好多人說，沒看出來是手縫的，人家以為是縣裡的裁縫扎的。」

我媽最後的日子裡，孫景睿再次過來接手。他讓我回家睡覺，千萬別吃太多安眠藥。他不知道，我早就適應思諾思了，每次都需要三粒才睡得著。他又一次幫了我很多，辦了許多我不擅長也不願意做的手續，訂購花圈、告別廳，和我哥去撿骨灰。

父親沒有了，母親也沒有了，我成了孤兒。舉目四望，除了從小就不疼愛我的哥哥，我在這個世界上唯有孫景睿和孫春天兩個親人。

媽媽去了天國，我的一大半也死了。我每天都希望，剩下的那一點點生命盡快死去。媽媽在那邊等我，我寧願給她拉風箱，聽她講她的少女時代、講父親年輕時的風采，我想念她眼睛裡的那束光。

我想不通，為什麼讓我一次又一次目睹親人被癌症 侵蝕，為什麼要讓我守候著他們的生命一點點消失？

醫生說我是抑鬱症，囑咐我按時吃藥。吃完藥的我渾渾噩噩、渾身無力，大部分時間都在睡覺。曾經喜歡過我的男人、試圖勾引我的男人們都消失了，只有孫景睿時不時過來給我做菜，看著我吃，把我的冰箱塞滿。（三四）