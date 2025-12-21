我的頻道

73歲普亭罕見承認「戀愛中」外界猜是18年情婦

艾普斯坦案文件遭大量塗黑 受害者怒批：包庇權貴

意難平（三二）

王婷婷
離婚幾年後，孫景睿問我，是不是能原諒他了？我們還有沒有可能復合？不。我喜歡一個人的生活。

孫景睿更自責了，他覺得他毀了我一生。他讓我經歷了婚姻失敗，他拆散了一個好好的家。他還是那麼懦弱，不敢重新開始，不敢大膽地重新去愛值得愛的人。他一輩子的勇氣就那麼多，年輕時用完了，再也沒有更多了。他不過是平平無奇平庸的中年男人，一輩子走不出狹小的籠子的那個男人。我，何嘗不是？我走出來了嗎？

我沒有大氣到告訴孫景睿，那天去南昌，我是打算和他談離婚的。我本來打算告訴他，我愛上了一個人，無可救藥那種，即使對方永遠不知道。我要自由愛別人的自由。即使沒有遇到那個女人，我也不見得有勇氣說。時光不允許我重新來過。

我永遠不知道如果只有孫景睿在家，我會不會說出：「我愛上了別人，請給我自由。」

孫景睿很倒楣。哪怕他們早一天見面、那個女人早一個小時洗澡，以我心事重重的狀態，我不會發現的。我從來都記不住，孫景睿獨自住的那個屬我們倆的房子裡有什麼家具、床單都有哪些顏色。我不關心他的飲食起居，甚至他住的房子有幾個臥室，都不太記得。

我媽這輩子有多卑微、晚年有多憋屈，我在婚姻裡就有多霸道、多驕橫。後來，我羨慕我媽。她有過二十年的幸福和滿足，我一天都沒有過。

愛，比被愛幸福很多、很多，這是我後來的感悟。如果可以重新選擇，我想，我願意做奮不顧身去愛的那個人，既然愛與被愛都會幻滅，不如轟轟烈烈、赴湯蹈火一次，也比我這樣慢慢地枯萎，一點一點沉默，逐漸變得自私自利又無趣的好。（三二）

在夏威夷搭公車

