生活可以更好一點（上）

圖／123RF

1 羅曼史

班尼剛剛跟一個女孩分手，因為那個女孩在兩次約會裡，說了幾十次「好浪漫啊」！

班尼快被「浪漫」煩死了。

他是個導遊，帶過不少以「浪漫」為主題的旅遊套包，什麼普羅旺斯品酒團、萊茵河古堡、新英格蘭 的秋天、花園遊。

有一次，班尼和同事聊天，專帶購物遊的同事說：「我不知道浪漫是什麼感覺。我只知道等大家上車的時候，時間過得很緩慢。」

「浪漫不是感覺，是幻覺。」班尼翻白眼。

「你有過羅曼史嗎？」同事故意問。

「羅曼屎吧？還是羅慢死？」班尼用手指敲敲桌子。

「哦！明白了，跟我等人上車想趕快下班是一樣的。」同事面無表情。

2 潮

「繼續往前，別停下來！」安檢人員喊道。

傑米覺得自己像一片葉子，被急流推著。

他只知道自己在機場，繼續什麼？前面在哪裡？為什麼別停？這些都在人潮中成了無謂的噪音。

他的身體在動，而且越動越快。

「繼續往前，別停下來！」世界好像在說。

「誰在往前？去哪裡？幹什麼？」 傑米覺得這個問題很奇怪，也沒有令人滿意的答案。

也許問題和答案一樣，都是「我就想動」的宣告而已。

然而，除了強制性的喧嘩之外，還有另一個聲音。它很柔和，音量甚至是零，卻很有力。它是寂靜本身。

傑米一開始感到很糾結，他只能聽一個聲音。他選擇了寂靜。

隨著傑米的撤離，世界的喊叫聲似乎越來越大。

但是，世界的喊叫聲無法超越世界的臨界點。突然間，一切都變得寂靜。

寂靜是萬物擺動的空間。寂靜即是萬物之所在。

突然間，傑米發現他並沒有在動。

鬧烘烘的世界去了又來、來了又去，若隱若現，如此而已。

漲潮、退潮，浪沒了，、波沒了，水和陸都沒了。

剩下的是他。

3希望與失望

希望蹦蹦跳跳地吹著口哨經過，看見失望安靜地坐在路邊。

「嘿！來玩嘛！」

失望搖搖頭，繼續安靜地坐著。

「天氣好好啊！」

「可以。」

「享受一下。」

「嗯。」

「你不愛說話？」

「對。」

希望噘起嘴。

失望站起來問：「怎麼啦？」

希望說：「我好失望，不能讓你開心起來。」

失望笑了起來：「你怎麼知道我不開心？哈哈哈！」

「沒有希望，怎麼開心？」

「哦！你是說沒有你就不開心嗎？你沒出現之前，我也好好的，開心得很。只不過我的名字叫失望而已。有人說你怎麼被需要，你就信了是嗎？有人說我是你的反面，你也信了是嗎？你難道不知道，你和我是一樣的嗎？」失望突然說了很多話。

失望說完又坐下了。

希望覺得他其實也沒有話說，也不想去哪兒，也在失望旁邊坐下了。

「讓我體會一下。」希望說。

4 撲滿

有個朋友送給珍珍一個撲滿。

「我沒有錢可存。」珍珍說。

「你可以存別的東西啊！比如把你遇到的每一件美好的事情，用一句話寫在紙條上，放進去。」珍珍的朋友建議。

不知不覺，幾十年過去了。

珍珍忘記了她的撲滿，甚至忘記了她叫珍珍。

珍珍的朋友來看她，幫她打開撲滿，翻開一張張紙條，給她慢慢閱讀。

珍珍沒有說話，可是臉上有了微笑。

她記不記得自己叫珍珍、知不知道撲滿裡的紙條都是她寫的，一點都不重要。

她既是珍珍，也是那個送給珍珍撲滿的朋友。她既是記錄美好的人，也是分享美好的人。

5 全日早餐

瑪麗和胡安在一家提供「全日早餐」的咖啡 屋相遇。

由於位子有限，他們坐在同一個桌子的兩邊。

胡安說：「我喜歡早晨的感覺，即使在夜晚。」

瑪麗說：「我喜歡夜晚的感覺，即使吃著早餐。」

兩人打完了招呼，開始享用他們的餐點。

「早晨的感覺是什麼樣子的呢？」瑪麗問。

「很清爽、很甜蜜。」胡安說。

「真好。」瑪麗笑。

「夜晚的感覺又是什麼樣子的呢？」胡安問。

「很清爽、很甜蜜。」瑪麗說。

「也很好。」胡安笑。

「我們喜歡一樣的東西喔！」瑪麗笑得更開心了。

「是啊！要不，我們明天晚上也一起吃早餐吧！」胡安建議。

「好啊！任何時候都可以是早餐！」瑪麗說。

6 夜總會

城裡有一家夜總會，營業時間是凌晨兩點到六點。

在所有餐廳和酒吧都關閉，音樂會和舞會以及其他夜間公共娛樂項目也都結束之後，如果有不想休息、不想回家，或者剛剛起床的人，他們會選擇光顧這個夜總會。

范斯 常來這個夜總會，來的時候總是心煩不已。

這裡的人狂歌、激舞，讓疲倦的世界更加疲倦，然後在自己的世界裡垮下。

凌晨六點的時候，會有保安把所有的人推到門外。（上）