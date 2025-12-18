我的頻道

王婷婷
我說：「何必再去傷害另一個人呢？說這些幹麼呢？我又沒逼著你說，你別把帳記在我頭上。你這樣說了也沒用。你以為你這樣說了，我們還能繼續過下去？你怎麼教的化學？」

親友不相信孫景睿的說辭。他在農村的妹妹當著我的面捶打哥哥，說：「嫂子這麼好，你怎麼能鬼迷心竅出軌？你認錯啊。」婆婆哭著求我原諒他，說他只是一時犯錯，改了就好。看在孩子的面上，要我放他一馬，將來他老了，還是孩子的爸爸可靠。

我不喜歡他的家人，也沒給他們好臉色。他妹妹和妹夫從我們結婚後，每年都要來我家住著看病、逛商場、找工作，把我的家當成旅館。我分走房子後，他們再也不能隨便去我家，指望我帶他們去醫院檢查，叫我找熟人介紹活兒。雖然他們每次都帶很多瓜果蔬菜，誰稀罕這些。

我站起來要走，婆婆急了：「你要離了，有你後悔的！誰還要你？」

小姑子過來拉住我：「嫂子，你搬過來，你來南昌住著，你好好看緊我哥。我哥再也不會犯錯了，他給我們保證過。」

我摔門而去，毫無轉圜餘地。

7

孫景睿一直覺得，我是過不去目睹那個女人在他公寓的坎兒。他賣掉了那個房子，換了另外一個我曾經說過很喜歡的樓盤。

他拖了一年才去簽了字。他本來有點中年發福，那一年，他瘦回了婚前的體重。孫景睿說那個女人第一次來我們那個家，真的是第一次。沒有人相信他，我信。那個女人穿的拖鞋，是孫景睿出差帶回來的酒店一次性拖鞋，新嶄嶄的。（二九）

