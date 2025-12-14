生養是一條河（二八）

「……你怎麼來了？」她的聲音乾澀，帶著自己都未察覺的輕微顫抖。

沒等他回答，一旁的周周已經「噢──」地拖長了調子，臉上露出了「原來如此」的燦爛笑容。一旁的琴姊雖不明所以，但目光在來人與金悅之間一轉，心下便明白了七八分。

「一早的飛機，還是來遲了。」男人語氣帶著些許懊惱，抬頭觸碰到兩位病友的目光，立刻抱歉地一笑，「不好意思，我想和我太太說幾句體己話。」他說著就站了起來，「嘩」地一下，把相鄰兩張病床間的簾子拉上了。

琴姊見狀，也立即配合地拉上自己這邊的簾子，並順勢起身：「你們慢慢聊，我正好和周周出去透透氣。」

病房裡的交談並沒有拖得很久，沉重的現實與些許的妥協，讓他們很快為這場風波，畫上了一個暫時的句號──面對已經流產的既成事實，汪明亮選擇了放過彼此，吞下所有責備的話；心懷愧疚的金悅，也在他當著自己的面，將前女友所有的聯繫方式都刪除之後，默默地放下了滿腹的委屈與不甘。

隔簾被重新拉開時，兩人之間那根無形的弦，似乎不再繃得那麼緊了。

當周周和琴姊回到病房，她們看到的畫面是這樣的：金悅半倚在搖起的床頭，正伸手指指點點。她的面容還有些蒼白，眼神卻多了些許光彩；她的丈夫汪明亮，領帶歪了、襯衫皺了，正手忙腳亂地將各種物件往行李箱裡塞。

「他這個人，平時就是個甩手掌櫃。」見她們回來，金悅便數落開了，「叫他做飯，他真做飯，桌子上絕對沒有菜；叫他收衣服，他就真收衣服，褲子、襪子繼續留在陽台上……總之，你讓他做點什麼，不把步驟掰開揉碎說明白就是不行。」（二八）