生養是一條河（一七）

這朵開在傷疤上的蓮花，讓年近不惑的林老師，第一次觸碰到了一種滾燙且毫無保留的愛。感動之餘，他也在離心臟最近的地方紋了身──「LOVE FOREVER」是他的宣言，還署上了兩人的名字。這近乎稚氣的舉動，就此成為了兩人確認現實的方式。

6

金悅跟著周周，上上下下逛了一圈。哪裡有開水間、哪裡有小賣部、哪裡有自動售賣機，她一會就弄得門兒清了。不過她最喜歡的還是同樓層的休息區。那是一個半圓形的空間，低垂的淡綠色窗簾，攔不住落地窗外漫進來的陽光。兩組米白色的布藝沙發，擺放在幾株高低錯落的綠植之間。

兩人佔據了窗邊的沙發，與幾個看似家屬的女人隔著七、八米的距離。那幾個女人原本在低聲閒聊，不知不覺就被周周的故事吸引，忍不住加入談話。

「妹子，你真了不起。」矮矮胖胖的老阿姨衝她豎起了大拇指，「你是頑強的、堅強的光榮媽媽。我那孫女真是太嬌氣了，在待產室裡哭天喊地的，說生孩子太痛苦了；說下次哪怕婆家給她一百萬，她也絕不生二胎。」

周周笑著應道：「那是您孫女福氣好，婆家、娘家都心疼她。」

一旁的中年女人插話：「你怎麼保養的？生了好幾個，遠遠看著還像個小姑娘。」

周周笑得更歡了：「哪兒啊，近看滿臉溝溝壑壑呢。」她抬手在臉上比劃了一下，引得眾人一陣笑聲。

中年女人搖頭，很認真地說：「哪有？你氣色好，身材也好，跟我們真不一樣。」

周周半開玩笑地說：「可能是心大吧，什麼事來了就硬扛，倒也顧不上去想老不老。」

金悅在一邊微笑，她是越來越喜歡周周了。（一七）