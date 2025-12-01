我的頻道

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

生養是一條河（一五）

徐徐
公司解約、男友離開，周周都能平靜接受。母親這份不聲不響的付出，卻讓她紅了眼圈。手術還沒開始，她已經在心裡默默盤算，怎樣才能早日把房子贖回。

從重症監護室轉回普通病房後，周周第一次下床，是在謝絕所有幫忙的情況下，花了將近半小時才勉強完成的。看到母親心疼得快要落淚的樣子，她反而扯出一個寬慰的笑，聲音雖輕，卻異常清晰：「媽，別難過。依賴別人的習慣，我養不起，也沒有人能讓我依賴一輩子。我得學會依靠自己，越早越好。」說得母親大聲抽泣起來，整個病房的人都紅了眼圈。

術後僅僅兩個月，周周便重返職場，回到了上海那家美容機構。她的經歷讓她更懂人心的脆弱，也更擅長引導客戶重建自信。這一次，她轉型做個人形象顧問，為客戶提供一對一的形象打造與心理陪伴，同時也參與機構的部分運營管理。

一次，她帶隊回新加坡分店進行業務指導。午後，在機構附近的咖啡館裡處理工作郵件，一個背著帆布包的男人走了進來。他坐下來，點了一杯黑咖啡，然後抬起頭，目光落在她身上。

「不好意思，」他微笑著示意，「可以借用你這邊的電源嗎？我的電腦快沒電了。」

他叫林宗文，是馬來西亞一家諮詢公司的資深顧問，來新加坡參加工作會議，偶然路過咖啡館，被窗邊的美麗側影吸引。

兩人聊了起來，話題從審美談到心理，又從女性成長延伸到人生價值。周周驚訝地發現，他能聽懂她的故事，並理解她的選擇──沒有誇張的同情，也沒有氾濫的憐憫，就像冬日裡的暖陽，溫柔地包容了她所有的過往與情緒。（一五）

等待中的煎熬

2025-11-24 01:00

華裔科學家吳健雄

2025-11-21 01:00
安徽大學藏戰國竹簡最新研究成果出爐。圖為今年10月「簡載華章—安徽大學藏戰國竹簡展」在中國文字博物館開展。（圖／取自「中國文字博物館」微信公眾號）

戰國竹簡最新成果解密 安徽大學發布「楚辭」佚篇

2025-11-29 11:02
（圖／想樂）

傾訴你的執念(上)

2025-11-28 01:00
馬寅初為中華人民共和國計畫生育的最早倡導者之一。（取材自維基百科）

馬寅初，大陸錯批他一人，多生幾億人（上）

2025-11-24 01:00

憶岳母(下)

2025-11-28 01:00

