生養是一條河（一五）

公司解約、男友離開，周周都能平靜接受。母親這份不聲不響的付出，卻讓她紅了眼圈。手術還沒開始，她已經在心裡默默盤算，怎樣才能早日把房子贖回。

從重症監護室轉回普通病房後，周周第一次下床，是在謝絕所有幫忙的情況下，花了將近半小時才勉強完成的。看到母親心疼得快要落淚的樣子，她反而扯出一個寬慰的笑，聲音雖輕，卻異常清晰：「媽，別難過。依賴別人的習慣，我養不起，也沒有人能讓我依賴一輩子。我得學會依靠自己，越早越好。」說得母親大聲抽泣起來，整個病房的人都紅了眼圈。

術後僅僅兩個月，周周便重返職場，回到了上海那家美容機構。她的經歷讓她更懂人心的脆弱，也更擅長引導客戶重建自信。這一次，她轉型做個人形象顧問，為客戶提供一對一的形象打造與心理陪伴，同時也參與機構的部分運營管理。

一次，她帶隊回新加坡 分店進行業務指導。午後，在機構附近的咖啡 館裡處理工作郵件，一個背著帆布包的男人走了進來。他坐下來，點了一杯黑咖啡，然後抬起頭，目光落在她身上。

「不好意思，」他微笑著示意，「可以借用你這邊的電源嗎？我的電腦快沒電了。」

他叫林宗文，是馬來西亞一家諮詢公司的資深顧問，來新加坡參加工作會議，偶然路過咖啡館，被窗邊的美麗側影吸引。

兩人聊了起來，話題從審美談到心理，又從女性成長延伸到人生價值。周周驚訝地發現，他能聽懂她的故事，並理解她的選擇──沒有誇張的同情，也沒有氾濫的憐憫，就像冬日裡的暖陽，溫柔地包容了她所有的過往與情緒。（一五）