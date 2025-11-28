生養是一條河（一二）

「你是個見不得光的小三！寄生蟲！」周周的手指在螢幕上狂戳，「你用的每一分錢都是我的，我和孩子們省下來的，我開店掙的！」

「明哥愛我，你嫉妒啊？」小三也毫不示弱，「有本事你讓他別給啊？笑話！」

兩個人在評論區互罵，火藥味越來越濃。周周氣得渾身亂顫，手指在螢幕上敲得生疼。很快，她又被對方拉黑了。

好不容易撥通阿明的電話，周周幾乎是失控地喊了出來：「我全都知道了，你拿家裡的錢去養她們！那套公寓，是不是你租的？那輛賓士 ，是不是你買的？你怎麼對得起我，怎麼對得起孩子們？」

阿明沉默片刻，什麼也沒說，直接掛了電話。

周周再次提出離婚，阿明選擇避而不見。直到這時，婆婆才攤開話：那女人說，她真心愛阿明，哪怕不要名分也行。

婆婆勸她，最好還是維持現狀。「真要離了，三個孩子怎麼辦？全給你，你養得起嗎？若是讓他們跟著後媽，你又捨得嗎？」

此刻的周周，早已不是當年那個軟弱、隱忍的鄉下姑娘。她心裡清楚，跟這種男人繼續生活，遲早會把自己逼瘋。她必須走，去尋找屬於自己的自由。

她並不怎麼擔心孩子們，老大很懂事，眼看就要上小學；老二、老三，可以暫時交給重視血緣的婆婆。

她就這樣毅然決然地離開了家。先去首都轉了一圈，之後南下，落腳在上海。

她在一家高檔美容會所謀得一份前檯工作，每天迎來送往的，都是她過去鮮少接觸的階層：精緻俐落的白領、舉止優雅的太太，偶爾還有電視螢屏上才能見到的明星。周周長相俏麗、皮膚白皙，常被客人誤認為是專業美容師，這讓她心裡頗為受用，甚至有點小得意。（一二）