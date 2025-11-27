我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拍受災戶沒同理心？香港大火「震撼照」故事曝光

「經歷超級世紀惡夢」香港宏福苑住戶吐心聲 靠它成功帶愛貓逃生

生養是一條河（一一）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

可等到手續真正辦妥，她才意識到一個棘手的問題，即將出生的兒子，戶口該怎麼辦？她在昌城的居住年限不夠，戶口沒能遷過來。離婚後出生的孩子，戶籍得落到她的農村老家，這是她不情願看到的。

婆婆一家心裡有數，但是誰也不說，就等著周周主動繳械投降。她自然是不甘心的，可也無計可施。這期間，婆婆依然殷勤備至，阿明也很少再往外跑，一副洗心革面的樣子。

兒子出生前一天，他們到民政局辦了復婚。手續辦完，卻誰也沒有伸手去拉對方。大著肚子的周周走在前頭，腳步穩重而緩慢。阿明像影子般跟在後面，依然惜字如金。

日子磕磕絆絆地又熬了兩年。阿明依舊遊手好閒，沒個正經事，周周則把精力都耗在了孩子身上，也沒有再去工作。偶爾閒下來，她也會隨手刷刷短視頻。偶然有一天，她在抖音上刷到了阿明的「金屋藏嬌」。那個開著賓士的女人，竟然生下了阿明的女兒。

那女人的一條條視頻，都記錄著「幸福」的點點滴滴：孩子的新衣服、精緻的下午茶、昂貴的生日禮物……每一條視頻下面，都有一個疑似阿明的帳號──那必定是他的小號，在狂熱地點讚、評論，送上虛擬的玫瑰，留下甜膩的情話。

周周憤怒地在那女人的最新一條視頻下評論：「當小三還當出優越感了？拿著別人老公的錢住豪宅、養私生子，你要不要臉？」

幾乎是在她發送成功的下一秒，頁面提示「評論刪除」，系統通知她已被對方拉黑。

周周立即註冊了一個小號，用更激烈、更刻薄的言語咒罵過去。

這一次，那女人似乎被激怒，竟然回覆了：「哪來的瘋狗亂咬人？自己沒本事看住男人，還怪我？」（一一）

抖音 賓士

上一則

紐約公共圖書館最佳 鄧敏靈「紀錄之書」入選

延伸閱讀

息影12年 61歲關詠荷素顏見粉絲 張家輝讚老婆漂亮

息影12年 61歲關詠荷素顏見粉絲 張家輝讚老婆漂亮
61歲關詠荷素顏會粉絲 被讚凍齡女神 張家輝這麼回應

61歲關詠荷素顏會粉絲 被讚凍齡女神 張家輝這麼回應
張杰槍擊案始末（一）

張杰槍擊案始末（一）
3生肖女婚前溫柔「婚後變了」 她秒變女強人

3生肖女婚前溫柔「婚後變了」 她秒變女強人

熱門新聞

華裔科學家吳健雄

2025-11-21 01:00
匈牙利作家卡勒斯納霍凱獲得2025年諾貝爾文學獎桂冠；圖為他2015年在倫敦手持曼布克獎獎牌。（美聯社）

諾獎正在重寫文學地圖？

2025-11-20 01:00

等待中的煎熬

2025-11-24 01:00

一個人的路程

2025-11-22 01:00
鐵達尼號罹難富商乘客史特勞斯18K金Jules Jurgensen懷錶22日在拍賣會拍出178萬英鎊的創紀錄天價，成為史上最昂貴的鐵達尼號文物。（取材自Instagram）

最貴鐵達尼號文物 懷錶拍出178萬英鎊 背後藏富商夫婦愛情故事

2025-11-23 08:10
墾丁椰子蟹。（取材自墾丁管理處）

天選椰子蟹

2025-11-21 01:00

超人氣

更多 >
香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制
白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留
香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災
香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光
與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位