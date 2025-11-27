生養是一條河（一一）

可等到手續真正辦妥，她才意識到一個棘手的問題，即將出生的兒子，戶口該怎麼辦？她在昌城的居住年限不夠，戶口沒能遷過來。離婚後出生的孩子，戶籍得落到她的農村老家，這是她不情願看到的。

婆婆一家心裡有數，但是誰也不說，就等著周周主動繳械投降。她自然是不甘心的，可也無計可施。這期間，婆婆依然殷勤備至，阿明也很少再往外跑，一副洗心革面的樣子。

兒子出生前一天，他們到民政局辦了復婚。手續辦完，卻誰也沒有伸手去拉對方。大著肚子的周周走在前頭，腳步穩重而緩慢。阿明像影子般跟在後面，依然惜字如金。

日子磕磕絆絆地又熬了兩年。阿明依舊遊手好閒，沒個正經事，周周則把精力都耗在了孩子身上，也沒有再去工作。偶爾閒下來，她也會隨手刷刷短視頻。偶然有一天，她在抖音 上刷到了阿明的「金屋藏嬌」。那個開著賓士 的女人，竟然生下了阿明的女兒。

那女人的一條條視頻，都記錄著「幸福」的點點滴滴：孩子的新衣服、精緻的下午茶、昂貴的生日禮物……每一條視頻下面，都有一個疑似阿明的帳號──那必定是他的小號，在狂熱地點讚、評論，送上虛擬的玫瑰，留下甜膩的情話。

周周憤怒地在那女人的最新一條視頻下評論：「當小三還當出優越感了？拿著別人老公的錢住豪宅、養私生子，你要不要臉？」

幾乎是在她發送成功的下一秒，頁面提示「評論刪除」，系統通知她已被對方拉黑。

周周立即註冊了一個小號，用更激烈、更刻薄的言語咒罵過去。

這一次，那女人似乎被激怒，竟然回覆了：「哪來的瘋狗亂咬人？自己沒本事看住男人，還怪我？」（一一）