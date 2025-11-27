我的頻道

王婷婷
我爸不僅在罵我，他是藉機罵我媽。我媽出去跳舞他要罵，穿裙子他看不慣，甚至我媽的手機「滴」的一聲他都不滿意。他希望女人們安靜地做家務，尊重男人、敬畏男人。

我哭著走了，很長時間不去父母家。我爸不肯原諒我，他讓我復婚，還要我想辦法再生個兒子。

我媽在這件事上和我爸一條戰線，她希望我們鬧一鬧就算了，別來真格的。她說：孫景睿這樣的好男人不多見，男人矮一點、醜一點，老實巴交的都是優點，你要圖人家聰明能幹帥氣，你就要吃很多苦。

那個時候，我正陷入一場絕望的單戀。我離婚，不要女兒，我付出的代價還不夠多嗎？赴湯蹈火在所不辭，還有什麼苦比求而不得更苦？

我媽被我的事氣病了，犯了胃疼，在床上躺了三天，滴水未進。我爸吃不上飯就很暴躁，他罵她「裝病」、「死了拉倒」，娘倆都一路貨色，給他們老翟家丟了人。我爸不在乎我的婚姻，他懷疑我媽出去跳舞是假，其實是跑出去，和別的老頭兒抱著跳交誼舞耍流氓。

我媽收拾了兩個箱子要搬走。臨走前，她給我爸說，就算對方死了也不要見，死後絕不埋在一起，她的骨灰撒大海。我爸不屑：「老子還怕你？滾了就別再回來。」

她曾經激烈地、不顧一切地愛過我爸，已經熬了那麼多年，她只想要一點體貼和認可。或許，我媽不這麼生硬剛烈就好了。

誰都不希望他們倆決裂，都這麼大年紀了，還能離婚嗎？離了婚又能怎麼樣？嚇唬、嚇唬老頭兒，他一個人生活幾個月，就會明白我媽為這個家付出過多少。都以為氣消了，日子繼續過。誰家不是這樣？誰不是這樣？（八）

Angelababy母子逛街被拍 8歲小海綿暴風成長、比肩媽

Angelababy兒子暴風成長「身高已超過媽媽肩膀」

台普發1萬 親子開戰…青少年為錢扭打父母 鬧上警局喊告

「第一狗仔」爆離婚大瓜 這8位符合條件一線男星躺槍

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

香港宏福苑大火為何如此嚴重？業界人士指「三大殺手」釀災

香港大火已致44死45傷 工程公司3人被捕、火勢難控可能原因曝光

與川普通話後 高市稱日本「無立場」認定台灣法律地位

