請別再叫我darling（四）

那個隔著電腦屏幕，對自己說喜歡上海、喜歡上海人的琳，此刻給自己發來了正式的停薪留職、等待調查結果的官方通知。

馬大寧傻眼了。自己說不上有多喜歡這個工作，但是他知道自己這份工作對家庭的重要。一個上大學預科的兒子、一個讀小學二年級的小兒子、一個在家裡自負盈虧賣家具的老婆，而且一家四口人用的醫藥保險 、牙醫保 險，都指望著自己這份不鹹不淡的流水帳一樣的工作。可是今天這水要斷流了。

馬大寧心裡很苦，可是又能跟誰解釋？老婆知道自己不是那樣不規矩的人，她了解自己。可是教委從上到下都不信任自己，說什麼等調查結果。跟誰調查？跟那個熊孩子不成？當時有誰看見？

馬大寧閉著眼睛想，努力回憶那天到底發生了什麼。一個女老師對著我和那熊孩子笑，幾個學生對著那個熊孩子笑……

咱們找工會主席去吧。關鍵時刻，劉芸本已經亂了方寸的心終於冷靜下來。對，找工會主席，工會就是替職工說話的。馬大寧先讓大兒子幫忙翻譯了自己想說的話，這次馬大寧沒有直接發給工會主席米歇爾，他拿著手機，對照著大兒子寫的那些話翻譯了一下，確認無誤後，單獨發給了工會主席米歇爾。

米歇爾，馬大寧熟悉的一個老頭兒，一個善良又真誠的老頭兒，馬大寧的心裡是這樣給米歇爾的人品做總結的。教委舉辦過幾次年會，米歇爾啥樣，馬大寧知道。馬大寧相信，米歇爾也知道自己是啥樣的同事。自己絕不是做出扒一個孩子褲子事情的人，那不是人幹的事兒。在米歇爾工作的學校，馬大寧和老婆劉芸拎著家裡最好的一盒茶葉，進了米歇爾的辦公室。（四）