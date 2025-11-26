我的頻道

台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

台片「賽德克·巴萊」在中重映 海報有「血戰日寇」

生養是一條河（一○）

徐徐
周周連連點頭稱是，其實不以為然。小女兒七個月大的時候，她懷上了兒子。

周周已經沒有太多精力照顧在虧損邊緣的生意，只好關門了事。幸而還有房租收入能支撐日常生活。可阿明花錢向來沒個章法，家裡常常入不敷出。周周沒有辦法，只能刷信用卡救急。幾張卡輪番倒騰，帳面數字像雪球般一天天滾大。

阿明的快意人生，因為吸毒被抓而中斷。周周很生他的氣，就沒有去戒毒所接他。結果，把他接回來的，竟然是一個同樣腆著孕肚的年輕女人，還挑釁似地在院子裡直按喇叭。

這成了壓垮周周的最後一根稻草。氣血翻湧的她，抄起鐵鍬就衝向閃亮的賓士車。鐵鍬落處，引擎蓋塌陷。再一鍬，擋風玻璃裂成了蜘蛛網。阿明面色如土地從副駕駛座滾下來，撲通一聲跪在她面前。周周嫌惡地踢了他一腳，轉身便去拉駕駛室的門。阿明死死抱著她的腿不放，那女人趁機一腳油門，一溜煙地跑了。

周周的潑辣天性被徹底激發──那一刻，彷彿她爹的靈魂附了體，一些平日裡聽了都嫌髒的話語，就那麼自然而然地從嘴裡蹦了出來，收都收不住。罵到最後，她冷靜下來了：這樣的婚姻，還有必要湊合嗎？她要走，她必須走。

她決定打掉已經懷了六個月的男胎。婆婆苦苦相勸，阿明也賭咒發誓，保證不再碰黃、賭、毒。看在婆婆的面子上，周周答應留下孩子，但是有前置條件：那女人的孩子，不能生。婚，她一定要離。她可以離婚不離家，往後怎麼樣，全看他表現。

4

周周離婚的念頭一起，就再也收不回去。（一○）

賓士

我的夢想

