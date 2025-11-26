圖／薛慧瑩

進廣潤中學後，米亞被迫每個星期一聆聽校長國旗下講話。高音喇叭傳出的聲音，穿過操場與人群頭頂，帶著異樣的嗡嗡聲來到耳邊。那通常是上午九點半到十點間，秋陽仍攜帶餘威，將最後一點熱力奮勇擲於人群之中。米亞盯著前排同學的藍白衣服，恨不得一勞永逸地躲進那藍色方塊裡。「于鷚」這兩個字就在此刻鑽入耳膜，一次是化學競賽獲獎，還有一次是什麼獎學金。一開始，米亞以為是──俞柳，她小學同桌就叫這個名兒，不然，她的耳朵也不會留意。

那天中午，米亞從食堂出來，春敏碰了碰她的胳膊肘，低聲說：看，那個人就是于鷚，我姊的同學。米亞抬眼望去，不由怔住了。

時隔多年，她還記得第一次看見于鷚時內心所受的震撼。那張細膩、姣好的臉龐，似乎會發光，能把黑暗中的東西都吸附過去。除了臉，米亞還記得衣服。那天，俞鷚穿一件綠色燈芯絨質地上衣，衣物表面有一層毛絨絨的質感，讓她想起菊葉表面的絨毛。連頭繩也是同色系的綠，但更為昂揚和鮮亮，似枝上新芽。

春敏在她手上寫下「鷚」字，米亞手心一熱，似乎有隻大鳥正撲扇著翅膀從那裡飛出。抬頭再看時，于鷚修長的身影已隱入柳樹叢中。她以前不叫這個名字，叫于文芳，春敏說。為了改名，三天兩頭往派出所跑，她媽很煩她這樣，一個人怎麼能跟一隻鳥同名呢，春敏又說。

那天，春敏喋喋不休，而她也樂意聆聽下去。春敏告訴她，于鷚邊上的女孩叫秀秀，兩人好得很，幼兒園起就是好朋友了。但米亞根本沒看見什麼秀秀，誰要是和于鷚站一塊，誰就會自動消失。

廣播站就在校門口。每天，播音員于鷚至少出現三次，上午課間操、午後眼保健操，以及晚自習前的娛樂時間。黃昏暮色籠罩校園，視線昏暝，自然界的聲響一出，港台流行音樂也隨之響起──〈晚秋〉、〈吻別〉、〈星星點燈〉，教室裡有一大半人放下課本，條件反射般奔向教學樓後的松樹林。他們目光茫然，神態飄忽，不知身處何地。如果中間有失物招領、臨時通知，于鷚的聲音會隨電波出現在頭頂上空，很像節日之夜升起的煙花，亮一下，再亮一下，熄滅之前還會有餘光綻放。

從那以後，于鷚這個名字，不斷從色彩繽紛的人名中跳脫出來，跳到米亞耳邊。

寄宿生活就像螞蟻掉入水塘裡，拚命掙扎，卻無人得見。床似竹筏綁在一起，等著有一天會順河飄走，或相約沉於水底。睡夢中稍不留意，胳膊肘子就會伸到別人床沿上，或打在人家說夢話的嘴上。很多次，米亞很想就勢扇人一個大嘴巴子，再倒頭裝睡。

一天夜裡，一陣嘰哩咕嚕的聲音將米亞吵醒，還以為是別人肚皮發出的叫聲。直到更為尖銳的痛將她徹底搖醒，才意識到吃壞肚子了。臨睡前嚼下的燒餅落著蟑螂或老鼠的爪痕。現在，蟑螂或老鼠要從她的肚腹裡爬出來。廁所在校園西北角，靠近圍牆，中間要穿過一條雜草叢生的小徑，燈光微弱得只能照見草木的影子。

可那晚有月光，微弱的月影疊映在更加微弱的燈影上，彼此映照，如獲新生。米亞從廁所出來，捂著肚子，看見光影從圍牆處垂直落下，掉進牆角一隅，好像那裡憑空長出一塊雪地。順著雪地指引，她進入松樹林。婆娑樹影下，落下一塊石頭，那石頭居然挪動著，變高了，變出一個人影來。不只一個，至少有兩個，一個藏在另一個裡面，就像疊影。她睜大眼睛，大人影牽著小人影，松影掩護下，瞬間隱去了。

米亞頗興奮，覺得不可思議。居然有人為戀愛，連覺也不睡了。校長國旗下講話，再三告誡不要觸碰「高壓線」，可這些人不僅沒被電死，還活蹦亂跳，跑得比風都快。白日的校園裡走來走去那麼多人，米亞一點也看不出誰在偷偷戀愛、誰在認真學習。

她想起熄燈後教室裡的生日會。燭光下，男男女女的臉，披散的長髮、洗髮水的氣味，迷離、躲閃的神情。談戀愛就像搞情報，他們不在白天搞、不在大庭廣眾下搞，專門到悄無聲息的夜裡搞。細想，實則早有端倪。尤其是每當黃昏驟臨，空氣中便有不安定因子析出。聲音、氣味、飄過的雲彩，似在參與某項儀式，似在互通款曲。

那個趴在地上玩彈珠的小男孩忽然長大，被梳中分頭、穿夾克衫和牛仔褲的少年取代。（一）