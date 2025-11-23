我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明顯溫度差？高市見義總理熱情相擁 與李強疑眼神交會

佛里曼：28點讓感恩節變俄的 川普值得「張伯倫和平獎」

生養是一條河（七）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

她立即收拾了行李，頭也不回地登上了去昌城的火車。

周周進城後，在服裝廠找到了工作。流水線的日子枯燥又重複，有時還要通宵趕單，可她並不覺得辛苦，只覺得自由──工資比以前高了好幾倍，還有一群志趣相投的同齡人。大家一放假便結伴逛街，日子過得流水一般快。

一次看電影，同學帶了男朋友來，他又叫上了好友阿明。阿明話語不多，卻很愛唱歌，他的偶像是劉德華，言談舉止間也多少帶點模仿的味道。每當他半認真、半開玩笑地對著周周唱起「給我一杯忘情水，換我一夜不流淚」，邊上的人便會趁機大聲起鬨。幾次下來，四人同行的熱鬧，不知不覺就成了兩對各自的世界。

阿明家在城郊有一棟八層樓的自建房。一層是商鋪，二到七層隔成小間出租，他們自家住頂層。正是在八樓的套間裡，孕肚初顯的周周接受了阿明的求婚。那一年，她二十歲。站在八樓俯瞰車水馬龍的城市，心中第一次升起某種篤定，她的命運，要不一樣了。

她很快就和阿明登記結了婚。沒有彩禮，也沒有婚禮，只打了個電話告知家人。母親連聲說好，像是鬆了口氣。父親卻在電話那頭破口大罵，嚷著要打斷她的腿。父親的聲音越高，她的心裡越痛快。

她心安理得地在家當起了少奶奶。婆婆待她不錯，常買些昂貴的補品，還帶她去香港逛街。阿明的日子卻和從前無異，每天午後才起，然後一頭扎進娛樂城，不到半夜不回來。周周偶爾覺得自己像是在守活寡，不過她也不是太在意。她要當媽了，生活的重心不一樣了。

臨盆那天，阿明不在家，是婆婆開車送她去的市一醫院。（七）

劉德華 香港 馬龍

上一則

咖啡店結合香氛 屏東夫妻賣霧台味道

下一則

我喜歡的公園

延伸閱讀

山東85後夫妻想生女 卻16年連生6子 不排除再拚一次

山東85後夫妻想生女 卻16年連生6子 不排除再拚一次
李茂曝被親戚騙光積蓄 弦子幫還清信用卡

李茂曝被親戚騙光積蓄 弦子幫還清信用卡
李茂自曝被親戚騙光所有積蓄 老婆弦子幫他還清了信用卡

李茂自曝被親戚騙光所有積蓄 老婆弦子幫他還清了信用卡
被加2萬彩禮？ 陜西29歲新郎婚禮當天跳河…遺體6天後找到了

被加2萬彩禮？ 陜西29歲新郎婚禮當天跳河…遺體6天後找到了

熱門新聞

（圖／江長芳）

惡人先告狀的妻子（上）

2025-11-16 01:00

惡人先告狀的妻子（下）

2025-11-17 01:00
克林姆的「伊麗莎白．萊德勒肖像」，估價逾1.5億美元。（圖／蘇富比提供）

紐約蘇富比將拍克林姆畫作 估價逾1.5億 畫中美女傳是他的私生女

2025-11-16 03:13
匈牙利作家卡勒斯納霍凱獲得2025年諾貝爾文學獎桂冠；圖為他2015年在倫敦手持曼布克獎獎牌。（美聯社）

諾獎正在重寫文學地圖？

2025-11-20 01:00

華裔科學家吳健雄

2025-11-21 01:00
李一冰先生與陳凝芳夫人於哈德遜河遊輪上，背景是自由女神像；1980年攝於紐約。（取材自《冰心玉壺：李一冰文存》)

我的父母親

2025-11-17 01:00

超人氣

更多 >
她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨

她八年沒買廚房紙巾 不花半毛錢讓廚房乾乾淨淨
屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職
這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海

「尼米茲」前腳走「華盛頓」後腳到 美航艦一進一出南海