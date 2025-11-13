「袋熊用來凝固㞎㞎的腸壁，延展性呈堅硬與柔軟相交替的方式不均勻分布，堅硬的部分打造平面，柔軟的部分形成稜角。目前工業界有兩種製造立方體的辦法──模塑與切割，袋熊的腸道結構指出了第三種可能性，這對人類社會有所啟發。值得一提的是，在標示領土方面，立方體糞便優於球形糞便，因為球形糞便不僅隨風亂滾，而且容易被蜣螂運走。所以劃地盤冠軍非袋熊莫屬。」

奇怪的知識增加了，「袋熊不爬樹」的科普像饞人的節目預告，勾引我們去搜索袋熊的紀錄片。安安分享的視頻裡，一隻澳洲 野犬在以每小時二十五英里速度狂奔的袋熊身後窮追不捨，袋熊瞅準一個與體寬相符的洞穴，一頭扎入，用瓷實的臀部死死堵住洞口，讓澳洲野犬無從下口，也無從下手，最終只得放棄。

「袋熊的臀部果真強大，我也被圈粉了，」我嘖嘖稱羨，「我們要是能像袋熊一樣堅不可摧，該有多好，這樣一切傷痛都託足無門。」

「是啊、是啊，袋熊扭屁股的樣子也超級可愛。喏，這兒有一首童謠叫〈袋熊搖搖舞〉（Wombat Wobble）。」安安邊說，邊貼出歌曲鏈接。我剛點開，一個支著三角耳朵、頂著扁圓鼻頭的沙褐色腦袋，就從草叢中探出來，隨後拱起的是滾筒般的身軀。袋熊擁有小而閃亮的眼睛、長而忙碌的門牙，儼然棕熊、地鼠和香豬的混合體。牠隨音樂節奏扭擺，越扭離鏡頭越近，把所有雜念擠出了視線。我靈機一動，裝作不經意地欲言又止：「假如安慰劑樂隊唱這首歌……」

「老天，你能想像溫香艷玉的布萊恩邊彈吉他，邊唱『搖搖晃晃，晃呀晃，搖搖袋熊走一走，我們一起來跳袋熊搖搖舞』嗎？」（九）