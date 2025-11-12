我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

安慰劑盲盒（八）

胡剛剛
聽新聞
test
0:00 /0:00

「不用、不用，你們陪我聊聊天就好……」

「你確定嗎？安，別見外，別跟我們客氣。」

「我確定，真的不用為我操心……大家都是病號，你們一急，我也跟著急。我這邊一切都好，咱們像往常一樣聊天就行。」安安的善解人意輕婉適切，像陽光凝華的金屑，潤物細無聲地啟動廣譜的深呼吸。

「……那你一定要好好休息，願主保佑你！」「袋熊不爬樹」開始為安安禱告，社友們紛紛加入，輕言軟語致力挽救談話氣氛的低落。

「謝謝姊妹們，我太感動了……」安安為給她禱告的社友，逐一送上愛心符號。隔了一會兒，又群發了一個含淚的表情包，「只是……有件事我很鬱悶，我感覺我解大號更難用力了，這可怎麼辦……」她接著打出一串表情包，每張卡通小臉都哭得比前一張更凶，看得人心疼。

大家一籌莫展，一時語塞。我想說點什麼，又擔心我給出的對策不適用於她的現狀。如果提供不了實質性幫助，我比別人笨拙許多的寬慰，會不會給她添堵？我思前想後，發抖的手指在鍵盤上迷了路。

「安，要不然你試試按摩長強穴？」片刻沉默後，「袋熊不爬樹」建議，「讓臀部像袋熊那樣為㞎㞎塑形，這樣易於排出。」

「袋熊？」安安納悶：「牠們有這種本領？我只知道牠們會拉方形㞎㞎。」

「的確，袋熊的臀部像一台橡皮泥製作機，模頭處括約肌不足以強壯到將排泄物的半成品重塑成圓柱形，於是產品直接以立方體出廠。」「袋熊不爬樹」解釋道，看來這觸及到了她的強項，「有科學家發現了『橡皮泥製作機』的祕密，並因此獲得搞笑諾貝爾獎。」（八）

諾貝爾獎

上一則

日本之旅

延伸閱讀

直腸癌「輔助治療」 患者有機會免手術保住肛門

直腸癌「輔助治療」 患者有機會免手術保住肛門
4歲千萬粉絲網紅疑遭網暴 母揚言訴諸法律 網友：難同情

4歲千萬粉絲網紅疑遭網暴 母揚言訴諸法律 網友：難同情
養生／快樂不用靠運動 5簡單方法提升腦內啡

養生／快樂不用靠運動 5簡單方法提升腦內啡
四川某段高速驚見「骷髏大軍」 駕駛：嚇出一身冷汗

四川某段高速驚見「骷髏大軍」 駕駛：嚇出一身冷汗

熱門新聞

（圖／123RF）

倔强的櫻愛（上）

2025-11-06 01:00
義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22
（圖／123RF）

倔强的櫻愛（下）

2025-11-07 01:00

媒人難當

2025-11-05 01:02

不合時宜

2025-11-07 01:00

造訪故居

2025-11-03 01:00

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣