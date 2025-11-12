「不用、不用，你們陪我聊聊天就好……」

「你確定嗎？安，別見外，別跟我們客氣。」

「我確定，真的不用為我操心……大家都是病號，你們一急，我也跟著急。我這邊一切都好，咱們像往常一樣聊天就行。」安安的善解人意輕婉適切，像陽光凝華的金屑，潤物細無聲地啟動廣譜的深呼吸。

「……那你一定要好好休息，願主保佑你！」「袋熊不爬樹」開始為安安禱告，社友們紛紛加入，輕言軟語致力挽救談話氣氛的低落。

「謝謝姊妹們，我太感動了……」安安為給她禱告的社友，逐一送上愛心符號。隔了一會兒，又群發了一個含淚的表情包，「只是……有件事我很鬱悶，我感覺我解大號更難用力了，這可怎麼辦……」她接著打出一串表情包，每張卡通小臉都哭得比前一張更凶，看得人心疼。

大家一籌莫展，一時語塞。我想說點什麼，又擔心我給出的對策不適用於她的現狀。如果提供不了實質性幫助，我比別人笨拙許多的寬慰，會不會給她添堵？我思前想後，發抖的手指在鍵盤上迷了路。

「安，要不然你試試按摩長強穴？」片刻沉默後，「袋熊不爬樹」建議，「讓臀部像袋熊那樣為㞎㞎塑形，這樣易於排出。」

「袋熊？」安安納悶：「牠們有這種本領？我只知道牠們會拉方形㞎㞎。」

「的確，袋熊的臀部像一台橡皮泥製作機，模頭處括約肌不足以強壯到將排泄物的半成品重塑成圓柱形，於是產品直接以立方體出廠。」「袋熊不爬樹」解釋道，看來這觸及到了她的強項，「有科學家發現了『橡皮泥製作機』的祕密，並因此獲得搞笑諾貝爾獎 。」（八）