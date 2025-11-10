我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

冬青酒吧（三）

卓慧臻
圖／AI生成／劉得
圖／AI生成／劉得

艾薇被一幅畫吸引住，黑暗的小巷，有位女士行走著。旁邊註解：1900年巴黎舉辦萬國博覽會，女性成為繪畫主題。

比起畢卡索等男畫家筆下的風塵女子，這位女畫家展現普通女性在城市日漸開放的狀況下，有了外出行走的自由。雖然畫中女人看起來有點小心翼翼，兩手提溜起大裙襬，但也是令人振奮的轉變哪！艾薇想著。

順著展覽動線，來到尾端是滿牆兒童肖像畫。畢卡索自從有了兩個孩子後，塑造了諸多可愛的童真形象，其中以「全家福」（The Family）系列畫作的結構尤其特別。其中一幅：畫面分成兩半，一半是妻子與兩個孩子，均以側面表現；另一半則是畢卡索正面自畫像。

「妻兒的面容和心緒都與畫家不在同一水平面上，這透露出什麼樣的家庭關係呢？」艾薇疑惑。再仔細閱覽資訊──原來此時的大畫家正在鬧離婚，跟家人關係十分彆扭！艾薇驚嘆，畢卡索採納幾何立體設計，人物面朝不同方向，呈現心懷疙瘩的狀態，可謂內容與創作結構的完美結合──

五點鐘，尚軒傳來短信：「我在博物館底層的咖啡廳，你過來嗎？」

「馬上就出去。」艾薇快步穿行，時光隧道似乎從二十世紀初回到二十一世紀。

7

咖啡館裡，懸掛著60到70年代的電影海報，造型各異。燈光明亮，絲毫感覺不到外面天色漸暗。艾薇看展後累了，捲起襯衫長袖，先牛飲自己帶的礦泉水。尚軒緊盯工程一天，正好歇歇，他點了兩份卡布奇諾和蘋果酥。果泥海量，上桌時熱呼呼，一勺一勺，很快吃完了，咖啡也很香醇，兩人頃刻放鬆下來。

「你每年這個時候都在巴塞隆納嗎？」尚軒問。

「沒有，第一次。這個移動大會是世界通訊協會舉辦的，吸引不少電子廠商。願意合作的廠家都約到這裡談生意，新商品也趁機發布，以便得到注意力。比如，手機降價──那就是大新聞！」

「只聽說手機越來越貴，沒聽說降價──」

「舉例說明而已！」

「你喜歡手機？還是畢卡索？」尚軒問。

「哎喲，這是什麼問題？都喜歡！手機是工作用，看畫是愛好！」艾薇忍不住發表感言：「畢卡索永遠不愁沒有題材，甚至為芭蕾舞團設計戲服，都能留下令人嘆為觀止的作品！我喜歡看他從早期戲劇化的寫實主義，到後來立體剪裁設計，一步步展現特殊的魅力創思！」

尚軒靠在椅背上，酒紅色襯衫配上鐵灰色外套，好似融入博物館裡的畫面。他贊同艾薇：

「畢卡索學習能力太強了，得益於梵谷、馬蒂斯的畫風，還有非洲雕刻，甚至連面晤張大千後，都能吸取到東方設計的養分。真的就像巴哈一樣，善於從韋瓦第那樣的作曲家，獲取變換曲風的靈感──」

「說的真好！我剛看到，昔日和畢卡索一樣，從西班牙到巴黎扎堆的藝術家們的作品，都有共同的繪畫題材，比如：描繪蒙馬特地區景象之類的畫作。只是，大家擷取不同的表現方式，各自於象徵主義、立體主義等不同畫派中，分道揚鑣──」

艾薇沉浸在這些小故事中，久久不能自拔。想像年輕的西班牙藝術家們，齊聚小廣場談論夢想，又集體跑到巴黎去發展，頗具行動力！忽而想到，自己正在跟一個熟悉又不太熟悉的人對話，她對尚軒表示抱歉：「說多了……看了夢寐以求的展覽，心中波濤洶湧……」

「不要緊，我好久也沒有這樣無拘無束與人暢談！」尚軒發現自己很少花時間理解客戶，總是想當然耳，認為非專業的客戶，定會欣賞他的設計。現在意識到自己狹隘的一面，每個人所關心的東西不一定相同，他需要去理解。

他再次邀請艾薇：「等你有空，我們約在巴塞隆納的郊區吧！那裡和旅遊景點大不相同。我請你吃晚餐，社區的小餐廳。你也可以參觀我設計的建築。」

艾薇不確定能否抽空，她現在身不由己，推說：「也許過兩天，等公司結束會議後。」

8

展會繁忙，妮蔻亦步亦趨處理新客戶的事，她將取消與舊客戶合作項目的棘手活兒，交給艾薇掌舵。

「為什麼要急著結束？」讀博過的艾薇待在象牙塔裡孵化甚久，有股仙氣，不疾不徐。

「我們公司已經升級，主要為高端客戶做經營策略、維護聲譽和電子化全面整合的服務。低端項目不適合繼續，我已經給C公司半年時間交接，可是他們還是不肯放手……」

「那麼，我怎麼讓他們主動離開呢？」

「那就是你的事了──」（三）

畢卡索 咖啡

上一則

秋天的景色

下一則

她的最後一夜

延伸閱讀

又差點發生空中撞機 達美巴黎飛紐約班機改降波士頓

又差點發生空中撞機 達美巴黎飛紐約班機改降波士頓
巴黎檢方稱羅浮宮竊案非犯罪組織所為 研判是街頭小偷

巴黎檢方稱羅浮宮竊案非犯罪組織所為 研判是街頭小偷
印尼導演入籍中華民國 「新來的小朋友」獻給台灣人

印尼導演入籍中華民國 「新來的小朋友」獻給台灣人
紐約這家貝果店 為外賣早午餐注入酒吧風格

紐約這家貝果店 為外賣早午餐注入酒吧風格

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22

造訪故居

2025-11-03 01:00
（圖／123RF）

倔强的櫻愛（上）

2025-11-06 01:00

談退休理財

2025-11-03 01:00

不認命的養兄(下)

2025-11-03 01:00
（圖／123RF）

倔强的櫻愛（下）

2025-11-07 01:00

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活