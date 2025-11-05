史艷文的眼淚（一六）

幸好從小看人臉色慣了，又在阿姨開的美容院打工，機靈乖巧、認真勤勞，很快就事事上手。

王海蓉對她相當滿意，總人前人後誇她，日子也就平穩安適過下來。

自從梁弘凱問她除了屏東菜系之外，她還會做什麼菜。阿琴才意識到，自己就像個井底之蛙，沒見識過外面的世界。

梁弘凱說，他可以教她做一些江浙菜。

阿琴在千篇一律的屏東鄉下，吃的菜偶爾添上最簡單的涼拌海帶干絲、紅燒豆腐 、蔥油拌麵。原本就吃得不多的王海蓉，對餐桌上的變化也沒太在意。白切雞浸上花雕酒便華麗轉身為醉雞不是難事，排骨調味稍稍轉變成為無錫排骨也很容易，王海蓉見梁弘凱吃得高興，還會稱讚阿琴手藝好，日子很是和樂舒適。

阿琴意識到原來學習新事物是這麼快樂的一件事，而且有時學習新事物也不困難，只是在基礎上多一層變化而已。阿琴一頭栽進各種新領域中，梁弘凱也樂於教她各方面的知識。

阿琴悟性高，生活及心情開始有了變化。這樣正向的變化，讓長期處於緊繃狀態的梁弘凱臉上的肌肉鬆弛下來，眼裡有了光，不再如烏雲罩頂一臉陰霾。阿琴幫梁弘凱按摩的時候，馬上就能感受到他的變化，就他們兩個在家的時候，空氣之中似乎都充滿了跳躍的音符。

那天梁弘凱說想吃燻魚，讓阿琴買了材料，正當兩人有說有笑，燻魚獨特的香氣瀰漫整個廚房，情緒最高張的時候，阿琴隱隱約約聽到王海蓉「蹬蹬」的高跟鞋聲從遠而近。她記得王海蓉早上出門時有說，今天要練軍歌，會晚一個小時回來，心想這會兒會是誰呢？阿琴滿臉笑容地回過頭來看，竟是王海蓉，驚愕地連笑容都忘了收起。（一六）