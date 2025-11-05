我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

史艷文的眼淚（一六）

楊秋生
聽新聞
test
0:00 /0:00

幸好從小看人臉色慣了，又在阿姨開的美容院打工，機靈乖巧、認真勤勞，很快就事事上手。

王海蓉對她相當滿意，總人前人後誇她，日子也就平穩安適過下來。

自從梁弘凱問她除了屏東菜系之外，她還會做什麼菜。阿琴才意識到，自己就像個井底之蛙，沒見識過外面的世界。

梁弘凱說，他可以教她做一些江浙菜。

阿琴在千篇一律的屏東鄉下，吃的菜偶爾添上最簡單的涼拌海帶干絲、紅燒豆腐、蔥油拌麵。原本就吃得不多的王海蓉，對餐桌上的變化也沒太在意。白切雞浸上花雕酒便華麗轉身為醉雞不是難事，排骨調味稍稍轉變成為無錫排骨也很容易，王海蓉見梁弘凱吃得高興，還會稱讚阿琴手藝好，日子很是和樂舒適。

阿琴意識到原來學習新事物是這麼快樂的一件事，而且有時學習新事物也不困難，只是在基礎上多一層變化而已。阿琴一頭栽進各種新領域中，梁弘凱也樂於教她各方面的知識。

阿琴悟性高，生活及心情開始有了變化。這樣正向的變化，讓長期處於緊繃狀態的梁弘凱臉上的肌肉鬆弛下來，眼裡有了光，不再如烏雲罩頂一臉陰霾。阿琴幫梁弘凱按摩的時候，馬上就能感受到他的變化，就他們兩個在家的時候，空氣之中似乎都充滿了跳躍的音符。

那天梁弘凱說想吃燻魚，讓阿琴買了材料，正當兩人有說有笑，燻魚獨特的香氣瀰漫整個廚房，情緒最高張的時候，阿琴隱隱約約聽到王海蓉「蹬蹬」的高跟鞋聲從遠而近。她記得王海蓉早上出門時有說，今天要練軍歌，會晚一個小時回來，心想這會兒會是誰呢？阿琴滿臉笑容地回過頭來看，竟是王海蓉，驚愕地連笑容都忘了收起。（一六）

豆腐

上一則

不滿足供應鏈…華碩董事長施崇棠要打造國家級AI戰略

下一則

知識和力量

延伸閱讀

史艷文的眼淚（八）

史艷文的眼淚（八）
史艷文的眼淚（七）

史艷文的眼淚（七）
史艷文的眼淚（六）

史艷文的眼淚（六）
史艷文的眼淚（五）

史艷文的眼淚（五）

熱門新聞

義大利藝術家卡特蘭(Maurizio Cattelan)2016年創作的「America(美國)」，黃金總重為 101.2 公斤，以2025年10月31日的匯率計算，其起拍價約為1000萬美元。（蘇富比提供）

被上萬人使用過還被搶的純金馬桶「America」 起拍價千萬

2025-11-02 09:22
1982年導演胡金銓（右）應聯合報及聯合月刊邀請返台以「中國傳統藝術對我的電影之影響」為題進行專題演講。圖為胡金銓夫人鍾玲（左）。(聯合報系資料照)

紐約結緣只見2次面 傳奇導演胡金銓4個字成功求婚鍾玲

2025-10-30 20:01

造訪故居

2025-11-03 01:00

半退休的牽掛

2025-10-30 02:00

不認命的養兄(上)

2025-11-02 01:00
貴州櫻花谷的櫻花盛開，紛白色花海一片，震撼美麗。

尋訪古夜郎國（下）

2025-10-26 02:00

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔

退休前先放下這5樣東西 生活理財無負擔
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉